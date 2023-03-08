劉江揭離巢原因 劇本質素一般 冇好對手似帶住小朋友演戲 (14:28)

76歲劉江2020年離開無綫，結束38年賓主關係。他近日與呂珊接受由楊紹鴻主持的港台節目《一起走過的歲月》訪問時，透露當日決定離巢的原因。楊紹鴻在節目中表示︰「江湖傳聞你離開無綫係因為冇對手，冇好嘅對手？」劉江直認︰「係，冇錯，真㗎。若果要講，咁會得罪好多人，唔講啦。」楊紹鴻指無綫有不少好戲之人，劉江表示︰「唔係㗎，好戲嗰啲未必擺埋一齊，因為點解呢，好戲嗰啲，拆開晒，所以我撞親嗰啲... 我帶住一班小朋友去做戲，就係咁簡單。（最大問題係嗰班小朋友唔聽話？）都唔係，佢哋都好禮貌咁聽你講，不過就冇乜點樣改進咁解。」

楊紹鴻直言劉江不再拍電視劇或繼續演藝生涯，是香港娛樂圈的損失。劉江聞言說︰「其實我唔係話唔做，我好大戲癮，問題係有人搵你、有個好角色搵你先得㗎﹗冇呀嘛﹗（你成日話人呃你？）咁又係呀，每個都係老千，一定同你講你個角色好重要，呢個角色好適合你，非你莫屬。因為... 好難講，因為嗰個電視台啲劇本質素一般，我哋演出時日日思考點樣做好場戲。其實係好難，你盡咗力，只能夠令到佢話ok啦，唔係太差，但係我哋唔係咁諗，我哋希望做得好睇，等觀眾不停叫好，追看落去，但係冇呀嘛，冇呢種激情。入到去開工嘅時候，你覺得有啲意興闌珊。」

不過，劉江坦言偶然也會遇上好劇本，如劇集《平安谷》就是一個好好的劇本。他續說︰「其實拍《平安谷》嗰年，我想唔做㗎啦。傾傾吓（續約）嘅時候，佢話有個戲搵我做，我話聽吓咩故仔先。上面話︰『同劉老師講咗（故事）之後，佢可能有興趣會簽番（約），你哋搵佢傾吓啦﹗』咁我入到去，編審監製喺房入面，我問有冇第二人選先？佢話冇，我就坐低聽。如果有，我就話『你就用佢啦』，然後就會走。佢講完故事後，我覺得對我係個挑戰，咁就再簽約一年。」

劉江強調絕非退休，只要遇上好作品、有合適及可發揮的角色就會復出幕前。他說︰「冇得發揮就唔做，冇意思。酬勞呢，就咁樣講，冇戲做就要多啲錢，反正你搵我嘛，（酬勞）咪嗌到你畀唔到為止。如果有戲做，酬勞可以少啲。」

（即時娛樂）