電影評論學會大獎｜《給十九歲的我》奪最佳電影 導演郭偉倫︰我哋無愧 (17:23)

張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》獲《第29屆香港電影評論學會大獎》頒發「最佳電影」獎項。《給》早前因未獲部分主角同意公映引起爭議，於2月6日起暫停公映，但在今日香港電影評論學會的頒獎禮上，現場熒幕仍有播出《給》的片段。張婉婷導演今日缺席頒獎禮，監製黃慧及《給》的聯合導演郭偉倫上台領獎。黃慧表示︰「好多謝電影評論學會畀我哋呢個獎項，呢個極可能係我哋唯一嘅最後一個獎項。喺學會決定最後嘅評審結果之後，大家知道發生咗『萬言字』呢個事件，咁學校有需要保持箴默，息事寧人。」

導演郭偉倫則說︰「多謝電影評論學會，同埋所有專業嘅影評人，肯定我哋呢套電影嘅成績。今日遺憾少少嘅係我哋嘅導演張婉婷冇機會出席，因為出咗呢件『大劑嘢』，但係我代表佢攞呢個獎，同埋感謝參與拍攝嘅咁多位主角、同學，包括支持我哋、反對我哋、不滿我哋嘅，我哋都一齊感謝佢。」

語畢，郭偉倫分享他關於《給》的感受︰「我哋最開初係拍一個以成長為題材嘅電影，點樣拍到成長，我自己都一頭霧水。喺拍攝10年裏面，我不停問啲同學乜嘢係『成長』。你覺得成長係點㗎？啲同學答嘅都係我長大咗、肥咗、高咗、瘦咗。我唔係好滿意呢啲答案，直到拍完咗部戲，公映咗之後，我突然明白咗啲嘢，發生咗呢件事之後，原來成長係好似應該懂得面對自己，面對自己嘅過失、唔滿意、喜與悲。當我哋能夠正面咁回應、正面咁面對嘅時候，成長先至出現，呢個係包括一個人、一個社會、同埋一個國家。我哋要勇於面對自己嘅成長點樣開始、點樣去退步。」

郭偉倫強調《給》由開機拍攝第一日開始，所有情節都不能預設，他們只是隨着事情發展去記錄。郭偉倫說︰「當我以為部戲已經完咗嘅時候，原來係未完，部戲仲發生緊，因為仲發生緊啲更加大嘅事件去配合。我哋繼續去觀察，繼續去回應呢啲事，我哋責無旁貸，我哋義無反顧，我哋亦無愧﹗我哋其實冇強迫學生拍攝，我相信香港仲係一個公道嘅社會，仲係一個講道理嘅社會﹗總有機會，我哋會向大家交代一啲乜嘢叫事實。最後，我哋好感謝在座嘅嘉賓同傳媒，對我哋呢套電影有興趣。一個暫時未有機會喺香港上映嘅電影，我哋會繼續努力，令電影向全世界嘅觀眾面世。」

（即時娛樂）