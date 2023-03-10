拉闊音樂會｜AK為封咪解畫 陳卓賢盼表演棟篤企 陳蕾畀仔圍勁開心 (18:07)

江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、陳蕾今天（10日）到銅鑼灣出席《拉闊音樂會》記者會，公布5月14日在亞博開騷，吸引數百粉絲到場支持。3人即場以歌曲為主題，揮筆騷畫功，鬼馬的AK畫出「海上有黑洞」形容Ian，Ian收到畫作立即扮嬲扁嘴，AK說：「我得閒會去你家中睇畫。」Ian笑著拒絕：「無可能！」場面搞笑。

3人首次同台演出，Ian笑言想嘗試不唱歌，只表演棟篤企，台下大嗌不收貨，AK聞言即幫口：「平時又話我哋齋企都收貨？」Ian表示為滿足觀眾，可在台上換衫變身，但要求有簾遮一遮。

盛傳封咪不出Solo歌的AK笑稱：「我尊重拉闊封一封，開騷就開咪囉！」陳蕾構思伙兩男跳舞，更即場展示兩招舞步，引得台下粉絲起哄。AK形容這兩男一女組合是「嬲」字，可以表現搖滾、澎湃演出，又說：「我想跟陳蕾一齊化妝合唱，好似X Japan 。」陳蕾期待以女聲演繹他們的作品《黑之呼吸》、《地球上的最後一朵花》，Ian粉絲大叫批准。

受訪時，3人對演出感興奮，期待同台互動，陳蕾說：「有些歌適合一齊演繹，AK有日式動畫元素，Ian有沉鬱感覺，都是我很喜歡的。」陳蕾繼與張天賦、洪嘉豪合作，今次換上被AK和Ian包圍，她忍不住大笑：「太好了，好開心，我的笑容反映了。」

問到是否會同台跳舞？陳蕾問AK：「可不可以教我跳《虎道門》？可能第一次獻了給他。」Ian笑說：「我可以負責打氣。」AK被指在粉絲群組透露封咪，不再出個人歌曲，他聞言否認：「因為《冰上火花》拍得如火如荼，有時更拍通宵，我和Ian剛剛收工來活動，一陣又去開工，沒有時間錄新歌，我想專心拍完才做歌，希望拉闊騷前出新歌。」

Ian早前自爆因拍劇捱病，他放了幾日病假，同劇演員替他開心，但自己亦擔心拍攝進度，復工後努力配合，他笑說：「我心情矛盾，渴望有適當休息時間，但又好享受忙錄工作，我不會封咪，最近同時拍劇、做歌，想做出好質素，好想一日有40小時。」AK聞言即反駁，笑說：「我封咪，是為了走更長的路！」

（即時娛樂）