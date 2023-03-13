楊紫瓊拍港產片起步 變身打女 伙梅艷芳拍《東方三俠》 (14:01)

楊紫瓊與班頓費沙曾合演《盜墓迷城3》，今年更在奧斯卡稱帝封后，巧合地兩人的得獎電影在美國均由A24發行。（網上圖片）

現年60歲的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首名亞洲影后，她致謝時表示封后讓跟她一樣的小男孩與小女孩看到希望與可能，夢想遠大也可以成真，「女士們，不要理會別人告訴你黃金時期已過，不要放棄」。她之後多謝《奇》片導演關家永與丹尼爾施奈特，以及A24電影公司，「如果沒有《奇異女俠玩救宇宙》的台前幕後團隊，我不會站在此」。她又把獎項獻給媽媽，以及全世界的母親，「因為你們是真正的超級英雄，沒有她們，我們沒有人今晚可來到這地方。她（媽媽）84歲了，我會把這獎座帶回家給她，她現正在馬來西亞跟親友一起看直播」，楊紫瓊亦多謝香港讓她展開電影事業。

馬來西亞怡保出生的楊紫瓊，自小習芭蕾舞，1980年代來港加入影壇，首部電影伙拍洪金寶及林子祥主演《貓頭鷹與小飛象》，並由《皇家師姐》開始轉型當打女，拍過《皇家戰士》、《警察故事III超級警察》、《東方三俠》、《詠春》、《阿金》、《宋家皇朝》等衆多港產片，並憑《新鐵金剛之明日帝國》開始踏足國際影壇。她有份演出的《臥虎藏龍》，當年獲奧斯卡多個獎項，也讓更多西方觀衆認識她。

2018年全亞裔卡士的《我的超豪男友》叫好叫座，她亦有份客串一角。另外，2021年上映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，她則飾演尚氣阿姨映南。之後楊紫瓊還會演出朱浩偉執導的奇幻歌舞片《女巫前傳》（Wicked: Part One），以及占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》第3及第4集。

（即時娛樂）