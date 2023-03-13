郭富城啟動疫後首場世界巡迴演唱會 熱爆賭城舞台 (17:31)

郭富城（Aaron）相隔3年啟動首季《郭富城舞林外傳Amazing Kode世界巡迴演唱會》，第一站在熟悉的拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena舉行。這是城城疫情後的第一個大型巡演，他與團隊籌備了差不多接近1年，以全新的演出編排，配合嶄新視覺特效、服飾造型，希望帶給大家一個充滿動力動感的演唱會。

為了增添新元素，城城特地與Ricky Sham 、Kit Wan 和Anson Lau這3位新晉年輕形象指導及設計師合作設計特色的舞台表演服，當中包括有黑豹元素的「閃紫豹紋舞衣」、賽車手元素的「烈火戰衣」、黃黑「失憶」西裝、西部牛仔造型等。3位設計師均各有獨特時尚觸覺，而且很細心，為城城和舞蹈團隊設計及配搭一系列不同格調的服飾，帶出活力色彩。

暌違3年，城城世界巡迴演唱會首演，過萬座位座無虛席，觀眾一開場已跟隨偶像和唱，反應熱烈。主辦單位鼓勵環保，沒有派發熒光棒，觀眾們卻自動營造燈海。演唱會期間，不少歌迷上前欲握手及送禮物，基於場館未批准握手環節，城城只好透過工作人員接禮物，但不少歌迷仍冒着被保安攔阻衝向台前，非常熱情。

城城笑言期待各個場館早日重啟「握手」環節。他說︰「很開心再次啟動世界巡迴演唱會，第一站已經被觀眾的熱情深深打動，舞台永遠是充滿能量的地方，我會繼續做好每一個演出，來答謝所有支持者。」城城完成拉斯維加斯一站之後，將啟程前往芝加哥、大西洋城及加拿大多倫多等地演出。

（即時娛樂）