飛黃騰達｜Ivy@COLLAR再做女一 黃浚銘怕激嬲女神粉絲 (17:05)

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）今日與黃浚銘及張達倫等，出席ViuTV以投資為題材的新劇《飛黃騰達》開鏡活動時，自爆曾以2000元投資美股，最後只賺到數十港元。Ivy最近一劇接一劇，她坦言對演戲有興趣，但上次拍攝的《和解在後》與今次的《飛黃騰達》感覺不同。Ivy說︰「上次拍攝《和解在後》時，面對前輩很緊張；今次跟一班同輩演員很好玩。（有過上次拍劇經驗，今次更得心應手？）完全不是，這套劇的對白比上次多很多，我在劇本和準備上需下很多工夫。」

首次當男一的黃浚銘心情緊張，他說這幾年當YouTuber、做幕後拍MV，正想向幕前發展就得到了這個機會，連媽媽也不相信。談到與「女神」Ivy合作，黃浚銘說︰「感激前輩（Ivy）知我害怕，分享了很多拍攝經驗，幫我很多。我也會努力惡補拍戲和投資方面的知識。」Ivy被問到與黃浚銘可有親熱戲時賣關子，強調尺度健康及安全。黃浚銘說︰「觀眾會看得很舒服。（可擔心成為Ivy的粉絲公敵？）當然驚，所以才說是安全的。身邊的男性朋友也羨慕我和Ivy合作，紛紛舉手要來探班。」

首次拍ViuTV劇集的張達倫笑言在一眾年輕演員面前突然成為大前輩，感覺很奇怪。被問到可有拍到「嘔血」時，張達倫說︰「不會，他們很乖，不似新人。我感覺自己年輕很多，找回青春。」談到跟在無綫拍攝時相比，張達倫認為不能指在ViuTV拍劇較舒服︰「兩者都好，最大不同的是演員。跟年輕演員合作，充滿力量﹗我今次的辛苦是要記很多專業名詞。」張達倫在劇中飾演股神，他自嘲在現實生活中是「明燈」，年輕時曾輸掉三分二身家。他說︰「幸好當時未結婚，否則離婚都似﹗我現在也有投資，但穩陣、安全為主。」

（即時娛樂）