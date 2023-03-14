胡定欣《廉政狙擊》與黃宗澤演姐弟曾問點解 王浩信今年多留港陪家人 (22:39)

黃宗澤（Bosco）、胡定欣與王浩信繼《貓屎媽媽》後，相隔近10年再合演劇集《廉政狙擊》，Bosco與定欣都感覺大家成熟了。Bosco指因為這份多年友誼產生的火花，拍攝時不用特別培養感情，加上還有吳卓羲與黃智雯，更加好玩。定欣與Bosco由《點金勝手》演夫妻，到現在演姐弟，她笑言「升咗呢」，收到劇本時都有問點解，但清楚角色後，知道「姐姐」只是一個身分，姐弟間的關係才是重點。Bosco賣口乖指定欣是最年輕的家姐。浩信表示一直期待這次合作，私下跟Bosco、卓羲這對「孖寶兄弟」非常熟，演起兄弟來毫無違和感。

3人劇中的角色各有發揮，定欣形容她飾演的「屠敏」是一個復仇者，經歷坎坷悲慘的身世，什麼事情都獨自承受藏在心底不顯露，她首次演這類角色，演的時候無論以觀眾還是演員角度都感到心痛，是她入行以來最喜愛角色之一。浩信與Bosco除應付角色因愧疚而產生的各種情緒戲外，還要兼顧不少動作戲。

《廉》劇在內地播映獲得不俗反應，有內地網民形容定欣的演出是「圈粉之作」，問她會否趁機打開內地市場？定欣直言如果有機會當然想嘗試，但知道不易，好欣賞浩信的勇氣和膽量，而且要說得一口流利普通話去演戲，對她是很大挑戰，但期待的。問Bosco和浩信有否貼士給定欣？浩信表示當身處那個環境，會較易進入那個語言狀態，除練好普通話外，最好學多幾種語言傍身。Bosco認同說自己當初跟老師學普通話，拍攝第一套內地劇時堅持全講普通話，當是一個訓練和挑戰。

浩信談到在內地工作1年比他預期想像中難，除要面對離家及語言問題外，也要面對內地激烈的競爭。他說：「我向來沒有把（視帝）這個稱號放在膊頭上，亦不需要將它變成包袱，我反而將集中力放在角色，希望每次給到觀眾不同驚喜。」近日有指他與太太陳自瑤的關係回溫，他對此不多回應，表示今年會多留香港陪伴家人，尤其是女兒。

（即時娛樂）