哥哥逝世20年 無綫《永遠寵愛張國榮》懷念一代巨星 (14:03)

4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年的日子，無綫本周六（18日）起連續3個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括電影、劇集、音樂節目及綜藝特備節目等。頭炮3月18日起一連兩個周六晚於翡翠台播出同名特備綜藝節目《永遠寵愛張國榮》，節目除了會播出哥哥多首經典金曲的精華片段外，還有哥哥以往在無綫大騷的精彩演出、哥哥昔日接受無綫訪問的精彩節錄，以及請來哥哥好友、拍檔及前輩等分享昔日點滴及對哥哥的看法，包括鍾景輝、許冠傑、譚詠麟及李麗珍。

3月18日起逢周六及周日晚，將一連5星期播出經數碼修復的劇集《儂本多情》。《儂》講述商天娥飾演的莫笑儂，在各種原因下嫁了給張國榮飾演的詹時雨，但因為當中夾雜了無數誤會，笑儂誤以為時雨利用她而對各人進行連串復仇大計，2人最終不但離婚，更悲劇收場。除了經典劇集，翡翠台4月2日（周日）晚將播出經數碼修復的音樂電影《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》高清版，4K版則於myTV Super播出。J2台將分別於3月19日（周日）及3月26日（周日）晚播放電影《胭脂扣》及《阿飛正傳》。哥哥離世20周年當日（4月1日）晚，翡翠台將播出《勁歌金曲張國榮特輯》，以特別形式與觀眾一起懷緬哥哥的經典金曲。

（即時娛樂）