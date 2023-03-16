黃夏蕙甫港產AV女優素海霖合照︰你哋估剝晒衫拍片咁容易 (17:45)

曾拍攝電影《#PTGF出租女友》及亮相ViuTV節目《戀講嘢》的26歲素海霖，易名「絵麗奈Erena」進軍日本AV界，以「土生土長香港人」作賣點，成為日本首位港產AV女優，引起網民熱議。黃夏蕙日前（14日）與馮素波、張明偉、陳佩思等於粉嶺裁判法院拍攝關懷愛滋宣傳片的法庭戲，原來當日素海霖亦有份拍攝。夏蕙姨今日凌晨在社交平台分享當日有素海霖在內的大合照，分享對AV女優的睇法。

她說︰「我有份同海霖合照，大家唔恨得咁多啦！最近，靚仔監制Cuz搵我幫關懷愛滋拍咗一部微電影，內容主要都係講男女同志喺社會受到分歧嘅故事，喺呢個世界上，無絕對嘅男神或者女神，唔鍾意嘅，你可以唔理佢唔睬佢，但無必要同權利去攻擊佢！因為每個人都係要面對生離死別，只不過喺呢個過程，佢哋會碰上唔同嘅經歷，創造唔同嘅人生過程同感受。至於，素海霖成為咗香港首位女優呢單消息，我只可以講，你哋估剝晒衫喺個熒幕拍片咁容易啊！老娘後生嗰陣夠自認人靚身材好，都唔敢啊！正所謂，『趁青春，留倩影。』哈哈！」

不少網民留言讚年過90歲的夏惠姨思想開通，表示「夏惠姨嘅思想真係同年齡完全相反，respect」、「真正長輩級嘅智慧」、「夏蕙BB不愧為可愛與智慧並重」等。

（即時娛樂）