再結戲緣演父子 鄭中基讚呂爵安演戲節奏及走位準確 (23:25)

鄭中基（Ronald）與呂爵安（Edan）繼電影《闔家辣》後，再在新戲《死屍死時四十四》演父子。Ronald指今次與Edan合作最不同之處，是片中他們的父子關係惡劣，說話時不會望對方，Edan又會窒他，所以事前要排及夾，出來效果好時會好有滿足感。Edan表示已當Ronald是爸爸，演出時不用顧忌，還夠膽提出意見。Ronald亦表示對比《闔》，今次合作發現Edan多一個優點是節奏，無論講說話、動作及走位等都做得很好又準確。Edan謙稱可能與Ronald夾，所以有默契。

談到現實中有否跟家人「炒大鑊」？Edan坦言一定有，在家人面前最易將最真實情緒爆發出來，有時代溝或觀念不同，語氣不好時會愈講愈嬲，最後演變成鬧交。他小時候會將寫上「對唔住」的字條放在父母的房門隙，長大後，可能隔一兩日大家當無事傾偈，屋企人的魔力是無論點嘈，最後都無事。

Ronald表示與子女相處是無所不談，他既是嚴父也是慈父，在禮貌和責任上管得比較嚴，但玩起來可以很癲。他指子女沒有遺傳他的幽默感，對音樂比較有興趣，很喜歡聽笑話。

電影中談到供樓問題，Edan覺得樓價太貴，暫時未有置業計劃。不過他有想過與家人搬去大一點的地方，但買的話是天文數字，現在寧願租樓先。Ronald表示不會幫子女買樓，等他們將來自己買，但他可以幫手整個理財計劃。

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（即時娛樂）