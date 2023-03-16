《給十九歲的我》獲香港電影導演會頒最佳電影 張婉婷：以團隊為傲 (22:56)

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今晚在尖沙嘴的酒店舉行，頒發多個獎項，張婉婷執導備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》獲最佳電影，導演郭偉倫與監製黃慧出席領獎，但兩人未有接受傳媒訪問。黃慧在台上表示導演會頒這個獎給該片好大驚喜：「在風雨飄搖的日子仍然頒個獎給我們， 真心感受到香港電影業界還有擇善固執的人，要多謝的人很多，畢竟電影拍了10年，多謝多間電影公司一齊合作，不離不棄才完成這艱巨工程，完成作品，最感謝學校衡量法理情不同元素，終於決定將作品公諸於世，令多些人了解年青人成長過程中面對的苦與樂，讓香港大部份人重溫這10年香港經過的蛻變。」

郭偉倫則說：「今晚心情好複雜又開心，部戲搞咗好大件事出來，拍紀錄片都是有爭議性， 我想拍真實和現實的東西，但現實都幾殘酷。事件對業界生態有衝擊，希望將來不要發生這種事情，如何保障參與者的心理變化，以及創作者的言論和創作自由，要講句，清者自清，冇欺騙和同冇強迫任何人拍攝。 暫時不公開任何言論，是要保障一些人，如果有一些人知道真相可能有情緒困擾， 所以我唔出聲，解鈴還須繫鈴人，希望學校、團隊、學生可以和解，解開這個結。」

黃慧接着表示要代張婉婷講幾句說話：「懇請石校長（石玉如）釋懷， 如果時光倒流的話，石校長再叫我拍這部紀錄片，我一定義無反顧，一口答應，所有有勇氣分享自己成長故事的同學，以他們為傲 ，又對這10年盡心盡力，不計酬勞，為理想工作的團隊為傲，最後適逢其會能夠記載香港這10年變化，更以此為傲。」

其他獎項得主是最佳導演：韋家輝《神探大戰》、最佳男主角：劉青雲《神探大戰》、最佳女主角：鄭秀文《流水落花》、最佳新演員：林諾《白日青春》、新晉導演：何爵天《正義迴廊》、榮譽大獎：張同祖。

（即時娛樂）