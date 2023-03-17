電影導演會頒獎禮｜劉青雲膺最佳男主角 爆老婆郭藹明已冇戲癮 (12:32)

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」昨晚（16日）舉行，並筵開37席，成龍、爾冬陞、洪金寶和太太高麗虹、許鞍華、古天樂、黃秋生、任達華、溫碧霞、鄧麗欣、周秀娜、陳靜、蔡思貝、林明禎、廖子妤、劉俊謙和女友蔡思韵、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）和陳瑞輝（Frankie）與ERROR的何啟華（Dee）等，星光熠熠，場面墟冚。

大會頒發7個獎項，《給十九歲的我》獲最佳電影，劉青雲和韋家輝憑《神探大戰》分別奪最佳男主角和最佳導演，鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》奪最佳女主角，《白日青春》林諾奪最佳新演員，新晉導演由《正義迴廊》何爵天奪得，張同祖獲頒榮譽大獎。

青雲獲獎時笑說：「頭先有人話攞『最佳新演員』（林諾）似我個仔，多謝。」全場大笑。受訪時，說到他在導演會先拔頭籌，大有機會再憑《神》片奪金像影帝？他笑問：「係咪㗎？」問他有信心攞獎與否？青雲認為攞獎不需要信心，拍戲才需要，該做的他都已經做了，笑說：「大家都知我的紀錄。（多勁敵？）是好事，電影圈需要不同演員，今年多新面孔，我不介意大家一齊玩。」

青雲透露沒時間慶祝，因忙於拍攝翁子光執導的新片《爸爸》，戲中他演爸爸，他表示少演爸爸角色，他說：「故事幾慘、幾特別，講有個仔殺了屋企人，演員還有余香凝和谷祖琳。」

問到為何不帶同太太郭藹明出席昨晚頒獎禮？青雲打趣表示現在習慣單拖出街，老婆深居簡出少應酬，他又稱太太很享受現在的生活，已經沒戲癮，亦非他不讓太太拍戲，說：「我一向認為女性要有自己工作，她有自己喜歡做的事情。」

（即時娛樂）