MIRROR英文團歌今上架 陳卓賢接受外媒訪問 曬流利英語 (18:06)

男團MIRROR首支英文單曲《RUMOURS》今天（17日）推出，並已於各大音樂平台上架。這次是MIRROR首度推出全英文單曲，更與全球最大唱片公司之一Sony Music合作，將MIRROR音樂推向國際。

《RUMOURS》超洗腦副歌加上貫穿全曲的EDM旋律，吸引樂迷的注意。歌曲以搶耳的重低音加上鼓點開場，慢慢帶動聽眾進入歌曲的節奏。成員各自的獨唱展示出多樣化的聲線，與副歌合唱的激昂形成對比，加上中段的Rap solo，讓世界看到MIRROR的各種可能性。

這首單曲由國際重量級音樂班底製作，由曾為SUPER JUNIOR、SHINee等著名K-pop團體合作的 Chris Meyer和Alex Ludwig Lindell創作歌曲，亦邀得與 EXO、2PM、TVXQ、EXILE合作的 Andrew Choi為聲樂指導。

曾為Kanye West、Eminem、fun.等操刀等的格林美獎提名混音工程師Ken Lewis，負責此曲混音，並由著名的 Sterling Sound Studio負責Mastering。

這首新歌在全球發行，將有不同宣傳攻勢，在美國東岸時間3月17日的中午12時，在Spotify紐約時代廣場，將有告示牌宣傳，這將是首次有香港藝人的國際單曲宣傳，登上這個標誌性的廣告牌！除了在銅鑼灣的電車站宣傳外，海外的其他廣告亦將陸續推出，邀請海外歌迷一同慶祝 MIRROR邁向一個新的里程碑！

事實上，MIRROR為這次英語單曲宣傳，接受大量海外傳媒訪問，當中更不乏國際著名的音樂媒體，當中陳卓賢（Ian）化身英語擔當，以流利英文受訪，並解釋MIRROR的願景，盼令更多不同地方的人留意和認識廣東歌。

（即時娛樂）