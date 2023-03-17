林明禎翻唱陳奕迅歌曲擔心變泰文歌 跟鄭秀文集郵感興奮 (18:45)

林明禎翻唱陳奕迅的《沙龍》，她笑言錄音前翻聽歌曲幾百次，並跟老師上音樂課，仍然覺得壓力好大。（鍾一虹攝）

林明禎今天（17日）到尖沙嘴出席品牌手機活動，現場播出她翻唱陳奕迅的歌曲《沙龍》MV，她笑言錄音前，已翻聽歌曲幾百次，並跟老師上音樂課，仍然覺得壓力好大：「我廣東話差，咬字好難學，擔心被人說我唱泰文，幸好拍攝效果出來好，令我好感動。」

受訪時，林明禎表示媽媽看過MV讚好聽，但自評唱廣東歌表現在只值5分，皆因咬字麻麻，仍有進步空間：「我在禱告，不要比原唱者陳奕迅聽到，怕他說我破壞首歌。」

她坦言有計劃推出廣東歌、國語跳唱歌，自己也嘗試填詞，但因工作忙碌令計劃推遲：「想趁呢幾年仲青春去搵錢，若果不把握就過去。」被問第一桶金掙到未？她坦言出道第3年已掙到100萬台幣，但在衣食住行方面已花光，問她來港發展後是否已掙到第2桶金？她笑說：「不要講，怕別人知道我有錢，好為難，但未儲到錢買樓。」

提到昨晚（16日）出席導演會頒獎禮，林明禎好開心野生捕獲鄭秀文集郵：「這是我整晚唯一的願望，下次有機會希望唱多給她聽，但不敢邀請她合作拍戲，見到真人已經好好。」

至於憑《飯戲攻心》提名金像獎「最佳女配角」，她表示沒信心得獎：「我覺得入圍好奇妙，其他對手個個都好犀利。不過我已經跟造型師傾好，到時要打扮超級性感出席頒獎禮，因為要跟楊詩敏（蝦頭）鬥過。」

（即時娛樂）