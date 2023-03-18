馬國明認《隱形戰隊》角色執二攤︰劇本好執三攤也不介意 (23:31)

馬國明於無綫劇集《隱形戰隊》化身型男「Ocean」令人眼前一亮。他表示與《隱形》監製文偉鴻（Jazz）識於微時，當年仍是路人甲乙丙的他跟任職導演的Jazz已合作無間，但直至劇集《隱形》才有機會首次演出對方監製的劇。馬國明說︰「我冇問過點解，只係每次見面都會問點解仲未搵我拍呢？可能佢同陳展鵬合作開，我亦明白監製有自己班底，用開夾到就會一直用。雖然我都鍾意演醫生，但男人對槍林彈雨戲始終有情意結，對拍開槍戲有幻想。我從未試過拍劇實戰開槍，《談情說案》演警察都係談情多，今次試過覺得好開心、好啱！真係擴闊戲路，以前警察角色全部吳卓羲做晒，次次都係佢做，我從來冇份，從未諗過自己可以做個咁有型嘅警察。」

盛傳「Ocean」原屬意陳展鵬演，馬國明直認︰「當時我喺內地工作，唔知點解角色要搵第二個人做。Jazz搵我，我即刻唔再接內地工作返香港。原本個角色真係陳展鵬演，戲服全部寫住佢名，我唔知原因，亦冇問。公司換角好平常，以前有啲劇原本係我做，最終都唔係我做。我唔會介意，做咗咁多年會明白，我從來唔介意執二攤，如果劇本好，要我執三攤都唔介意。」馬國明指陳展鵬客串演的奸角，在劇中是個很重要和特別的角色，相信對陳展鵬來說也很有新鮮感。相隔12年再跟陳展鵬合作，馬國明說︰「永遠估唔到佢會點演，今次佢仍然畀到我驚喜。」

第5次與唐詩詠演情侶，馬國明稱兩人已很有默契，但今次他們的感情戲有很多衝突，波折重重。被問到現實愛情會否更助他入戲時，馬國明說︰「從來唔會，通常都係睇劇本，跟劇本經歷去做，盡量去投入角色。有啲演員會將自身經歷嗰份傷心用嚟演戲，我唔鍾意咁做，鍾意跟住劇本給予嘅感覺去做。如果劇本寫我喊，但感動唔到我，我會同導演講呢場我唔喊，劇本對我好重要，唔會夾硬去諗好多嘢去唧滴眼淚出嚟，反而希望角色每一滴眼淚都可以觸動到觀眾。」

馬國明強調開工時會放下所有私人情緒，很少會帶住不快事演戲。他說︰「收工返屋企再諗一件事，拍戲就會專注跟番劇本。我唔敢講係專業，可能性格上可以咁做，私事好少影響到我工作。我係家庭擺首位，但開工時就工作擺首位。除非屋企人入醫院咁大件事，否則有咩私人嘢收咗工先講。」與未婚妻湯洛雯的婚事籌備得如火如荼，馬國明說︰「呢排拍開心戲ok，開心去開工，開心會容易表達出嚟，容易將開心傳送畀觀眾。」自劇集《心理追凶》後再未與湯洛雯一同拍劇，馬國明強調不介意再合作︰「我係驚佢介意，佢講過依家仲點同我拍劇，驚會忍唔住笑。」

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（即時娛樂）