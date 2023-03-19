林敏驄開騷 邀《下流上車族》一家人現身掀高潮 (14:15)

林敏驄感觸表示筆下多首好歌及觀眾支持是他最大的驕傲。（鍾偉茵攝）

林敏驄昨晚在西九文化區竹翠公園舉行首場《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采》，除了糖妹、太極、雷安娜、曾比特、江欣燕、劉浩龍、湯寶如、鄭融、鍾鎮濤等唱家班外，還請來劇集《下流上車族》拍檔江美儀、羅毓儀、郭柏妍、黃嘉雯、鄧智堅、黃建東等擔任演出嘉賓。

阿驄入行40年，自覺幸運能寫出那麼多好歌。他指有些人一生也寫不到一首作品，惟其作品唱到街知巷聞，每次開騷也未能與樂迷重溫所有歌曲。阿驄說︰「我很多歌也寫得幾好，但很佩服兩位前輩，張國榮、梅艷芳（梅姐）靠自己唱功震撼舞台。誰可以還原梅姐的神髓演唱《夢伴》？我今晚請來『本尊』就位﹗」現場響起一把跟梅艷芳相似的聲音，表示「很掛念你﹗我在上面有看你，在YouTube上看你﹗」江欣燕現身舞台，以梅艷芳的唱腔演繹歌曲《夢伴》，炒熱氣氛。

曾比特演繹張國榮的《無心睡眠》及杜麗莎的《假如》。阿驄笑道︰「你的名字真的是『曾比特』？你大佬是否畢彼特？有沒有聽過比特幣？你的妹妹是否『曾核突』？」曾唱過阿驄不少作品的關淑怡（Shirley）未有現身，阿驄透露原想邀請關淑怡做嘉賓，惜至今仍未找到她，最後改安排湯寶如演唱Shirley的《再會》。阿驄說︰「本來想邀請當年的寶麗金三寶，但黎瑞恩是生意人，心廣體胖出不到𨋢，劉小慧又要陪蘇志威。」

江美儀、羅毓儀、郭柏妍、黃嘉雯、鄧智堅、黃建東現身合唱《下流上車族》主題曲《一家人》掀演唱會高潮。阿驄與「細女」羅毓儀一齊彈琴，大女郭柏妍以「魔音」演唱《跳舞街》。阿驄和「老婆」江美儀合唱後，再拖住「小三」黃嘉雯現身，自彈自唱一曲《想你》。他一臉感觸，眼濕濕地表示「我有那麼多好歌及有觀眾支持，這是我最大的驕傲」，隨後唱出第一首創作作品《這是愛》。

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（即時娛樂）