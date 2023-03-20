健康必殺食｜波波食納豆致面容扭曲 江嘉敏「中椒」扮視后 (15:46)

波波吃納豆時吃到面容扭曲（左圖）；江嘉敏「中椒」後受刺激至眼泛淚光，但搞鬼的她竟扮起「視后」發表得獎感言。（大會提供）

無綫資訊節目《健康必殺食》，今（20日）晚播出第7集主題是「開心食物」，嘉賓主持趙希洛、曾淑雅（Jumbo）、黃美棋，會與6號一齊「搵Honey」。

4位主持直踩蜂場學採蜂蜜，當美棋BB驚訝蜜蜂採完花蜜，識路飛回蜂箱後，6號聞言窒她：「你估係你咩？要GPS先返到屋企！」之後美棋BB當眾大嗌「我要派帽」，原來到蜂箱採蜜，要事先戴上網帽及手套以防被蜜蜂針，其間趙希洛抽出蜂板，養蜂人指蜂板上有多達2500隻蜜蜂，眾主持採到蜂蜜後即場試食，不過Jumbo飲完蜜糖水後感到「苦苦哋」，原來跟她身體狀况有關。

第8集主題是「重口味食物」，嘉賓主持是林凱恩、黃婧靈（波波）及戴祖儀，三女更大玩角色扮演，尋找重口味食材，分別為「育英BB」、「如來神波」及「我係帶組儀」，三人之中，以波波的扮相最為有趣，由於波波比較細粒，故揹起超巨型「裝備」時不成正比，十分搞笑。之後波波跟主持鄭衍峰挑戰食納豆，二人食到面容扭曲兼擰頭，之後星級大廚湛錦鈿（Oreo）用神秘食材烹煮納豆，炮製三文魚五穀納豆蛋炒飯，即刻「納味全消」。

第9集主題是「辛辣食物」，嘉賓主持為江嘉敏與波波。江嘉敏跟鄭衍峰一組，跟6號及波波組成的「6號波」玩遊戲，競猜6號與江嘉敏「誰人才是真正吃中辣椒者」。結果「中椒」的江嘉敏，一度刺激至眼泛淚光，但搞鬼的她竟扮起「視后」發表得獎感言：「多謝TVB，多謝監製。」同集的波波亦同樣搞鬼，首先她豁出去大啖新鮮山葵，可惜最終招架不住辣到喪咳呢﹗

（即時娛樂）