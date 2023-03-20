影后競爭對手相識於微時 鄭秀文蘇玉華曾一齊宿營 (21:48)

鄭秀文和蘇玉華雖然是今屆香港電影金像獎影后的競爭對手，不過2人私交甚篤，10幾歲時已一齊宿營呢﹗（Ig圖片）

鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》入圍香港電影金像獎最佳女主角，跟蘇玉華﹑張艾嘉﹑袁澧林和毛舜筠爭影后，Sammi已憑該戲膺香港電影評論學會大獎及香港電影導演會頒獎典禮的最佳女主角殊榮，爭金像影后呼聲甚高。

Sammi近日在社交平台貼出和蘇玉華合照，雖然2人屬影后的競爭對手，但私下甚為老友，她們曾拍過無綫劇《親恩情未了》及《刑事偵緝檔案》，Sammi還自爆2人在10幾歲時已一齊宿營，她寫道：「人與人的情份是奇妙的，Mi跟蘇玉華其實在十幾歲時一齊去過宿營，同幾個朋友同學仔同住宿一屋，玩咗幾晚。（但我同玉華是去到間屋才結識的）Mi記憶中，相處開心可能大家都係率直個性，所以我倆每次見面，都會提起呢件開心往事。

人們習慣說『往事只能回味』， 但對Mi來說：『往事堅係用來回味』，尤其是開心有愛嘅往事。#共同回憶留心裡 #不常見但見面時特別親切 #演出上向玉華學習Mi要更努力更鑽研 #玉華喺正義迴廊𥚃飾演律師而Mi喺親恩情未了裏面也是飾演律師好啱key呀 #有睇過親恩情未了的你們年紀都應該... #蘇Mi #葉子晴Gigi #張嘉慧張海倫」。

另外，Sammi還在社交網貼出跟《正義迴廊》兩位男演員楊偉倫及麥沛東合照：「Wonderful night. 很多美好的相遇。 #正義迴廊 #二人超好的演技實在精采 #你屈我啦你屈我啦我冇問題架」。

（即時娛樂）