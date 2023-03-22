呂爵安澄清未為網民抨擊生氣 適當時候發聲保護自己 (14:33)

身在日本拍攝電影《盜月者》的呂爵安（Edan），昨天在社交網上載他和盧瀚霆在便利店與日版《大叔的愛》KK吉田鋼太郎海報合照的相片，有網民留言︰「得閒就學吓戲練吓歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神神教同爵Group都嘈，你自己group mma冇所謂，唔好影響人哋先得㗎。」Edan親自回覆：「得閒就睇吓書同屋企人朋友傾吓計，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊，你自己諗多冇所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜得㗎。」Edan昨晚在社交平台開直播，將一個「莫生氣」的Filter放在頭上，嚴正澄清未有為事件生氣。

Edan在直播中坦言一直以來也收到不少Haters的「問候」，有部分人甚至會將他設置為「密友」，令他一定會看到對方的限時動態，他後來會選擇封鎖那些帳戶。Edan說從前遇上Haters的留言，他雖感覺不舒服但不理會，這次回應是因為覺得並非事實，如不回應會影響其日後社交網發文，加上自己沒做錯，不想被誤解，於是留言回覆。他說︰「老實講如果我要賣CP，我就不停發文，但我幾時有呢？」Edan早預計回應網民後或會被指小器、嬲，他想扭轉這種觀念，覺得要在適當時候發聲保護自己，否則別人會信以為真。他說︰「今次是一件小事，如果是更大的事，又不回應，就會影響了大家對你的印象和觀感。不開聲就『硬食』，開聲就被指小器、嬲、被說中了，點都死？這個concept很奇怪，現實生活被屈都會出聲，是很正常的事。我們不是對罵，亦非人身攻擊。理性討論吧了，可能我給了你這個錯覺，就跟你傾傾吧。可能傾完，你會發現事情原來不是這樣，所以這不是不健康、不應該做的事。」

Edan強調沒有生氣，只是覺得藝人是否預了被人鬧、不能開聲為自己辯護。他坦言︰「藝人都是人。別人常說『食得鹹魚抵得渴』，我覺得這個觀念有錯。藝人的工作是從事藝術工作，在公眾面前表演，生活會被公眾留意。『食得鹹魚抵得渴』在什麼層面適用呢？如去街時預了會被人影相、會被人留意，這些都是預了，不能怨的，生活上少了私隱，但被人鬧、被人誤解就不是藝人必需要承受的事。我從事藝術工作不代表要被人誤解。別人常說『你掙錢比別人多，就預了會被人話』，那麼醫生、律師是否都要『食得鹹魚抵得渴』，被人鬧及誤解呢？是否很多有錢人、專業人士都是這樣呢？明顯不是。」Edan認為人人有自由，要憎一個人沒所謂，如被指唱歌難聽、跳舞難看，他控制不到別人的喜好，但當事件是曲解非事實，就可以討論。他慨嘆網絡發達，一件事容易被人帶風向。Edan指有些媒體斷章取義，如姜濤早前的事件，如他不出聲，很多人就以為是事實。

相關新聞︰呂爵安盧瀚霆日本巧遇「正版大叔」 貼「田牧CP」照遭網民批評 Edan霸氣反擊

（即時娛樂）