JJ個唱「嘉賓風波」持續發酵 Stanley解畫：從不覺得MIRROR有多厲害 (21:42)

林俊傑（JJ）在香港舉行演唱會，卻爆出「嘉賓風波」，事源MIRROR成員陳卓賢（Ian）原先擔任JJ演唱會第3場嘉賓，最後因溝通上問題而未能成事，而演唱會香港區監製李志倫及後致歉：「因錯誤傳遞雙方訊息，導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下，取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排致上最大歉意。」MIRROR經理人花姐（黃慧君）亦表示：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤，向我們表達歉意。」

事件持續發酵，除了有指Ian因此事取消關注JJ，近日更演變成MIRROR與JJ粉絲罵戰，今午（22日）在邱士縉（Stanley）的Ig出現大量攻擊MIRROR的留言，有人留言叫MIRROR不要自以為是，指JJ邀請他們擔任嘉賓是福氣等。

今晚傍晚Stanley在Ig限時動態發文澄清，又指事件出現誤會，並就上一則發文引來的誤會致歉，他寫道：「有件事想澄清，主要有些事情誤會了。首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」

Stanley又表示從來沒有覺得MIRROR有多厲害：「打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」

（即時娛樂）