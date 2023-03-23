《失衡凶間之罪與殺》預告率先睇 揭開都市傳說神秘面紗 (20:11)

由林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊 （ANSONBEAN）參演電影《失衡凶間之罪與殺》，未上映已先獲兩大國際影展邀請參展，包括「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節」，為新晉導演打下一支強心針；香港亦即將安排上映，今日率先發布預告片。

電影將3個駭人聽聞的都市傳說搬上大銀幕，當中包括導演許學文執導，衛詩雅、黃又南主演的《頭髮》，導演許學文認為衛詩雅是女主角的不二之選，源於Michelle擁有一把秀髮外，還有她那酷似洋娃娃的臉，許學文說：「衛詩雅很符合角色，她的演出相當專業，在全力投入的驚慄情節中，嚇人效果大大超出我的預期。」男主角黃又南飾演的髮型師，一個外表正常但內心陰暗的角色，演出難度很高，絕對是「考牌之作」。

另一故事《貓劫》則由陳翊恆執導，蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN主演，蔡思韵身邊圍繞的3位男生，都絕非表面看似的單純，暗藏不可告人的動機。導演陳翊恆透露劇本受近年虐待動物事件影響，啟發自真人真事：「最初《貓劫》的故事原點，來自真人真事，後來在劇本寫作時加入了流行的『都市傳說』－虐待至死的貓，變成晝伏夜出的冤魂，四出向所有施虐者報復，為故事基調注入新方向，亦令拍攝風格和手法的發揮上，有更誇張大膽的創作空間。」

而《闇室》由導演黃千殷執導，由林嘉欣、劉俊謙、朱栢康分別飾演牙科護士、法國菜廚師及牙醫，兩位男生同時傾慕嘉欣所飾演的溫柔護士，引發出一發不可收拾的局面。首執導演筒的導演黃千殷大表幸運，透露在劇本發展初期，已獲林嘉欣答應參演，為她打下一支強心針，隨後劉俊謙與朱栢康陸續加盟，令她興奮不已：「這3位演員都是我們的首選，很高興他們都答應演出，幸運地可以齊集他們。」導演邀得3位實力演員，更希望為《闇室》定下更廣闊的命題，希望在詭異之外，能觸及人性的黑暗：「我覺得每個人都有自己的陰暗面，沒有壞人是憑空出現的。」

（即時娛樂）