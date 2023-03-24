楊偉倫為創作自由拒做樓奴 毛舜筠︰人有選擇能力很重要 (23:51)

毛舜筠（毛姐）與楊偉倫（阿卵）在電影《死屍死時四十四》中飾演母子，與很多香港人一樣是「樓奴」，但他們在現實生活中沒有供樓的煩腦。

毛姐自言幸運，物業一早供滿，但看見現在很多人像《死屍》中的角色一樣，用大部分收入來供樓，有些家庭更要兩公婆一起工作才供到樓，小孩則由工人姐姐照顧。她說︰「這是香港的文化和現象，好與否自己判斷。好處是有層樓的人，差不多都是千萬富翁。我不用供樓，輕鬆和開心得多，擁有家庭與事業，已經很滿足。」阿卵沒樓在手，也沒計劃買樓。他說︰「幸好我父母有物業，我沒供樓負擔，現在租樓住，生活拮据的話可搬回家。我想自由自在地生活，不想孭層樓上身，一孭就幾十年。有層樓就要向錢看，可能要在很多事情上妥協，影響創作，我現在可選擇自己喜歡的劇本和角色。」毛姐同意，認為人有選擇能力很重要。

首次與毛姐合作，阿卵受寵若驚︰「毛姐又靚，又演得那麼搞笑，演正劇亦非常厲害，十分難得。與欣賞的演員合作，我最初很緊張，但由讀劇本開始，大家已有傾有講，找到個演出方向，拍攝時，大家專注演出，全心全意為部戲達到效果，壓力全消。」近年不少男星也演過毛姐的兒子，包括戲中飾演父子的鄭中基和呂爵安。毛姐聽到鄭中基即笑道︰「中基急速成長，再做我兒子的話，已經不似。他現在似我男朋友，所以在戲中跟我有點曖昧。」

阿卵在《死屍》中的角色跟《正義迴廊》 的殺人犯張顯宗反差很大，他認為每部戲的角色不同才好玩︰「做演員要在自己和角色上找共通點，才可以演到，但我演《正義迴廊》不代表我有暴力傾向。」毛姐讚阿卵在《正義迴廊》演得出色︰「最大挑戰是要說服自己，張顯宗就是自己，覺得弒親是合情合理，跨過了會有很大成功感。」阿卵說﹕「要用另一雙眼睛去看這人物，找到明白他世界的位置，要不然會混亂，不相信就做不到。」

《死屍》有很多群戲，但演員拍攝時甚少NG。毛姐說︰「因為不存在有人怎演也不對，要講如何演才會好些。」阿卵指他們很快建立出默契，毛姐續說︰「唯一演我孫女的小演員，她很叻，兩個Take就做到導演要求，但很易眼瞓。小朋友不明白拍電影，有時會因為燈光問題拍多次。她就扭計︰『咪拍咗兩個﹗』」毛姐和阿卵意外導演何爵天很有心機𧨾小朋友，阿卵笑何爵天樣子惡，不似會𧨾小朋友的人。他說︰「他經常買小禮物給小朋友，我們連禮物仔也沒有，下次再合作要試試扭眼瞓。」

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（即時娛樂）