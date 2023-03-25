Winka自爆分手被批消費前度︰先放下嘅人唔代表會唔難過 (16:21)

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）自爆去年中跟拍拖6年的圈外男友分手，她覺得跟對方的步伐、期望及生活態度也不同，遂主動提出分手。Winka昨天在Ig限時動態上載一張從山頂向下望的照片，留言「在山頂，我許下了很多個人生和願望」，豈料惹來網民指責，炮轟她「消費」與前度的愛情故事。

該名疑似認識Winka前度的網民說︰「唔知你公開share呢一個Ig出嚟畀全部人知道你同會長嘅故事係為咗啲咩？相信今日好多人都睇咗你嘅訪問，無論本身係你嘅fans定其他路人，咁都知道咗會長係你個ex。你哋話晒一齊咗咁多年啦，你都應該feel到佢有幾唔捨得，甚至乎仲好在乎你好愛你。點解你可以咁殘忍仲喺度消費佢？消費你哋之間嘅愛情故事？你有好多情緒好多說話好多嘢想同全部人分享，但好似唔係咁樣去利用人令你嘅故事更加豐富。」

Winka在社交網公開這位網民的私訊對話截圖並回覆︰「經常覺得解釋係一件感覺好笨拙嘅事，但就係想講一講，因為關乎到一個人嘅人格層面～ 而介意嘅我，唔想裝作不介意！本身係自己嘅故事，但分享就變成消費！被形容到只有消費，實在有啲難以接受。大家並唔係對感情兒戲嘅人，就算喺訪問入面有提及前度，唔代表唔重視。會長係前度其實一早已經係公開的秘密，我哋嘅分開，大部分人都知道，其實冇需要隱瞞大家。而我哋分開嘅內容亦都冇被我完全公開～ 因為的確亦都要留番一啲空間～ 係記者傳媒問到的情况下，我就我可以回答嘅就如實作答。」

「6年嘅感情入面，冇人會覺得唔可惜， share呢個post係因為呢段說話喺我心中係好美好嘅回憶，係一個我覺得好關鍵，對我嚟講係好有力量嘅事。先放下嘅人，唔代表會唔捨得同難過。但感情並唔係咁簡單就可以完全被解釋。一段感情嘅結束同處理，亦都冇一個最佳答案。只有大家點樣相互共識去保持點樣嘅距離，會係大家最舒服！喺你角度，如果你嘅前度咁樣做，你會覺得被不尊重？但你唔係我嘅前度，而你所知道同了解嘅，其實並不多～ 批評可以好簡單，友善嘅建議會比較好～ 希望下次你可以從建議嘅角度出發。」

（即時娛樂）