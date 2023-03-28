馮允謙演唱會｜MC張天賦任尾場嘉賓合唱《世一》 Jay讚林明禎「身體」很好 (13:40)

MC自嘲寫歌不叻，笑問Jay是否會唱他寫的作品，Jay搞笑說：「可以的，如果不是太難聽的話。」（陳釗攝）

Jay的普通話也不太靈光，連環爆出笑料，之後他讚林明禎不只漂亮，「身體」還很好，其實他是想說對方「心地」很好。（陳釗攝）

馮允謙（Jay Fung）一連3場紅館演唱會昨晚（27日）順利完成，Jay於尾場大膽在未婚妻面前，向「大馬女神」林明禎「示愛」，他希望對方不要呷醋，尾場嘉賓是MC張天賦。

林明禎連續3晚為Jay伴舞，昨晚首次「開聲」，Jay緊張到說不到話，林明禎提議對方可講普通話，但Jay的普通話也不太靈光，連環爆出笑料，他感謝林明禎連續3晚擔任嘉賓，非常喜歡對方，但誤將「嘉賓」發音錯說成「揸鞭」；之後他讚林明禎不只漂亮，「身體」還很好，其實他是想說對方「心地」很好，笑爆全場。明禎希望下次與Jay不只跳舞，還可合唱一曲，即興唱了幾句《長相廝守》，獲得全場掌聲。

尾場另一位嘉賓是MC，MC現身一刻，全場尖叫聲雷動，兩人合唱《世一》。Jay表示因MC第一次紅館演唱會請他做嘉賓，所以他也禮尚往來，第一次紅館個唱也邀請對方做嘉賓。

Jay一直欣賞MC，當初割愛將《反對無效》Demo給了對方，但不後悔，多謝MC唱紅這首歌。MC坦言當時在錄音室聽到《反》曲Demo前奏已一聽鍾情，即要求公司無論如何都要取回來，他又希望Jay繼《反對無效》和《世一》後，再寫歌給他，Jay提議不如一齊寫，他知MC最近也寫歌，或者寫給他也可。MC自嘲寫歌不叻，笑問Jay是否會唱他寫的作品，Jay搞笑說：「可以的，如果不是太難聽的話。」

（即時娛樂）