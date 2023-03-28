談婚論嫁｜羅毓儀幻想做公主城堡搞婚禮 高海寧愛低調恨意大利小鎮結婚 (19:16)

一連兩集的結婚資訊節目《談婚論嫁》，將於本周四、五晚10點半翡翠台播出，節目由林盛斌（Bob）、麥美恩和糖妹（黃山怡）擔任主持。2023年兔年適逢「雙春兼閏月」，是婚嫁的好時機，一眾主持會為一班準新人推介「婚禮懶人包全攻略」，節目每集邀請不同藝人擔任嘉賓，分享夢想婚禮及遇過婚宴趣聞。

周四（30日）播出的第一集，邀來高海寧（高Ling）及羅毓儀（Yuki）擔任嘉賓。主持問到兩位嘉賓的夢想婚禮時，幻想自己是公主的Yuki笑言：「想喺一個城堡裏面搞婚禮，想老公騎住白馬接我！」Yuki希望於城堡外拍婚照：「想影相嗰一下影到個城堡，後面係一片星空，最好有幾粒流星飛過，咁就最正！」高Ling想法則相反，希望一切從簡，她說：「想喺沙灘或者喺意大利小鎮，搞個唔太大型但好溫馨嘅婚禮。」

兩位嘉賓還分享了最深刻難忘的婚宴，Yuki透露曾經出席一位Cosplay圈朋友的婚禮，她說：「一去到我呆咗，成場人都着住Lolita衫，忍唔住嗌Oh My God，早知我都着啦，覺得成件事都好正。」高Ling則最難忘參加韓式婚宴，她說：「有個朋友嫁去韓國，第一次出席韓式婚宴，一對新人着住韓服，現場有好多花籃，大家喺台下睇佢哋行禮，一個鐘頭後個儀式完咗，之後就真係完咗，原來唔包嘢食！」

（即時娛樂）