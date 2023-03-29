AK做事按部就班不宜操之過急 陳卓賢拒做跳舞擔當 陳蕾盼打開Ian心扉 (23:05)

陳蕾表示Ian給她印象性格沉鬱，很想打開他的心扉。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和江𤒹生（AK），偕陳蕾於5月舉行拉闊音樂會，今次是3人「自肥」好機會！他們已取得共識，要盡展所長兼享受其中，務求做到娛人娛己。

首次合作開騷的Ian、AK與陳蕾心情興奮，AK密謀攜同愛犬上台，跟觀眾會面和見識，但怕毛孩驚驚；陳蕾笑言把握機會親近AK與Ian，最想跟AK學跳舞，AK爽快答應。Ian聞言則表示交給2人做跳舞擔當，自己只想用結他、鋼琴自彈自唱。

陳蕾表示Ian給她印象性格沉鬱，很想打開他的心扉，構思在台上設梳化，孖AK圍住Ian訪談。AK稱Ian有超強運動細胞，打籃球可以打到變港隊。自言屬靜態一族的Ian解釋，在MIRROR的演出已經常跳舞，日跳夜跳，奇怪觀眾為何仍期待看他個人表演跳舞。

陳蕾透露正努力唸熟他們歌詞，為Jam歌做準備，AK與Ian正忙於拍攝《冰上火花》，最擔心不夠時間排練，尤其經常拍通宵戲搞到聲沙。對於之前有傳封咪一事，AK說﹕「經歷了去年MIRROR紅館演唱會，發生嚴重事故，明白很多東西，不可以操之過急，要按部就班，亦不可以太過貪心，顧此失彼，成品一定不會好，應該做好一件事，才做另一件事情。最近我覺得拍戲較適合自己，很享受演出過程，不過相信公司不會讓我封咪，我亦不會不唱，只會分多與少。」

Ian最近同時拍劇和為演唱會歌曲重新編曲，試過3天不眠不休，捱到病，但他堅持以音樂為重心，去年底得知要拍劇，已創作了多首歌曲，足夠今年分階段推出。

On Ian

髮型： Him Ng @The Attic

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Mr. Porter、Lane Crawford

On AK

髮型：Lorraine Lam@HairCulture

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝： Paul Smith、Piaget

On 陳蕾

髮型：Cliff chan @ hair corner k11 musea

化妝：Angel Mok

服裝：SPORTMA

（即時娛樂）