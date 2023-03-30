呂爵安為粉絲離隊不開心 質疑自己有否令大家失望 (13:20)

呂爵安認為粉絲不再喜歡MIRROR或因為個人情感，他控制不來，但如因為覺得他們未夠好，他們會更努力一點。（劉永銳攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚與毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、楊偉倫、黃文慧、劉江等，出席電影《死屍死時四十四》首映禮。Edan現身吸引大批粉絲迫滿商場，他直言對新戲票房有信心︰「雖然我戲分不多，但每場戲都有發揮作用。很開心能參與這電影，體驗跟之前的不同。」Edan昨天才從日本回港，他表示首次出埠拍戲感覺良好，有趁空檔逛街、吃美食，可惜未能跟也在當地工作的隊友姜濤、柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）飯聚。

MIRROR被指人氣下滑，被頻頻來港開騷的不同韓團威脅。Edan不清楚情况，但認為大家可以欣賞到不同的藝人演出是好事。他說︰「大家多了選擇，即代表我們要更努力。我也想看Blackpink、周興哲的演唱會，每次也有工作在身未能捧場，很嬲﹗大家看到不同的演出是好事，別人當然很厲害，或許我們本土歌手能帶出不同感覺呢﹗說到尾，我們要做好一點。」

有指MIRROR出現「退粉潮」，Edan認為是個人選擇︰「可能時間長了發現沒想像中那麼喜歡MIRROR ，這是個人情感，我覺得沒問題亦控制不來；如粉絲是覺得我未夠努力、不夠叻，我只好再努力一點。見到粉絲離開，我的確會不開心，心想是否我令粉絲失望？為何不再喜歡我？我只希望做好一點，將來再令你喜歡我。」

Edan坦言間中就會見到有粉絲說「不追了」，但不知道離開人數。有指MIRROR經常不齊人影響受歡迎指數，他說︰「比較少齊人，大家各自有工作。MIRROR正計劃拍攝綜藝節目，稍後也會齊人現身Chill Club頒獎禮的表演，大家請等等。」

談到發文反擊被批消費與隊友盧瀚霆的「田牧CP」，Edan強調只想理性討論，絕非開火。他覺得藝人容易被人挑骨頭，但藝人也是人，遇上錯的事時要懂得保護自己。他只想帶出事實與道理，希望大家反思是否需要有那麼多負面攻擊。

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（即時娛樂）