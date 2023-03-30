MIRROR官方後援會1周年活動 鏡粉轟辦歌迷聚會都要收錢 (14:45)

MIRROR的官方歌迷會「MIRROR Official Fan Club」去年5月成立，轉眼就快一周年。歌迷會早前（20日）設立官方社交網，分享12子的靚相，更預告將舉行一周年活動。MIRROR Official Fan Club今天（30日）在社交網宣布將於5月27日假啟德郵輪碼頭舉行3場《 Hi MIRO! 見面會》，每場約1小時及可容納約1200人，即3場共有3600個名額，票價為480元。MIRROR將在活動上與MIRO（粉絲暱稱）傾偈、玩小遊戲，一同慶祝Fan Club 1歲生日。

欲參加活動的粉絲必須持有2022年MIRO會籍（現不接受新會籍申請），並由即日起至4月2日晚上11時59分到指定網頁參加抽籤認購。中籤結果將於4月4日公布，中籤的MIRO必須以實名制方式購買門票及出示有效身分證明文件出席見面會。歌迷會提醒會籍已過期的MIRO，仍可認購門票及出席見面會。

不過，網民對MIRROR Official Fan Club的一周年活動反應不一，有粉絲非常期待，也有網民不滿，質疑為何仍要付錢買見面會門票，3600個名額亦太少。有粉絲表示「3600？真心？MIRO上年有多人仲要抽？仲要收$480 1小時？會費400幾係為咗個抽獎機會？完全無誠意﹗400幾唔係貴係畀完得到咩？」、「要錢嘅福利仲係唔係福利？」、「6萬幾人抽3600個位」、「Oh真係多謝晒喎，可唔可以出番個財務報表交代吓上年個3000幾萬去咗邊？畀完440乜都冇要再畀480？真係當我哋係ATM咩」、「fans meeting都要收$480？咁$440會費作用係？」、「收咗會費成年咩都冇做過，見就嚟到期先出見面會，唔使續會都可以參加？係唔係要多謝你先.....咁多人得3600個位，仲要抽到先有機會再畀錢你使。你係唔係真係隨機抽又唔會知！到底你哋係咩心態？係要咁樣賺到盡？我要見我偶像真心好難」等。

（即時娛樂）