MIRROR官方後援會1周年活動 鏡粉轟辦歌迷聚會都要收錢 (14:45)

想參加一周年活動的鏡粉要先登記抽籤,抽中者要以實名制購買門票。(MIRROR Official Fan Club Ig圖片)

MIRROR的官方歌迷會「MIRROR Official Fan Club」將於5月舉辦一周年活動,入場票索價480元。(MIRROR Official Fan Club Ig圖片 / 明報製圖)

MIRROR的官方歌迷會「MIRROR Official Fan Club」去年5月成立,轉眼就快一周年。歌迷會早前(20日)設立官方社交網,分享12子的靚相,更預告將舉行一周年活動。MIRROR Official Fan Club今天(30日)在社交網宣布將於5月27日假啟德郵輪碼頭舉行3場《 Hi MIRO! 見面會》,每場約1小時及可容納約1200人,即3場共有3600個名額,票價為480元。MIRROR將在活動上與MIRO(粉絲暱稱)傾偈、玩小遊戲,一同慶祝Fan Club 1歲生日。

欲參加活動的粉絲必須持有2022年MIRO會籍(現不接受新會籍申請),並由即日起至4月2日晚上11時59分到指定網頁參加抽籤認購。中籤結果將於4月4日公布,中籤的MIRO必須以實名制方式購買門票及出示有效身分證明文件出席見面會。歌迷會提醒會籍已過期的MIRO,仍可認購門票及出席見面會。

不過,網民對MIRROR Official Fan Club的一周年活動反應不一,有粉絲非常期待,也有網民不滿,質疑為何仍要付錢買見面會門票,3600個名額亦太少。有粉絲表示「3600?真心?MIRO上年有多人仲要抽?仲要收$480 1小時?會費400幾係為咗個抽獎機會?完全無誠意﹗400幾唔係貴係畀完得到咩?」、「要錢嘅福利仲係唔係福利?」、「6萬幾人抽3600個位」、「Oh真係多謝晒喎,可唔可以出番個財務報表交代吓上年個3000幾萬去咗邊?畀完440乜都冇要再畀480?真係當我哋係ATM咩」、「fans meeting都要收$480?咁$440會費作用係?」、「收咗會費成年咩都冇做過,見就嚟到期先出見面會,唔使續會都可以參加?係唔係要多謝你先.....咁多人得3600個位,仲要抽到先有機會再畀錢你使。你係唔係真係隨機抽又唔會知!到底你哋係咩心態?係要咁樣賺到盡?我要見我偶像真心好難」等。

