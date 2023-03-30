袁澧林為日本音樂奇才Vaundy拍MV 與童話人物共舞 (18:46)

袁澧林（Angela）早前為日本歌手Vaundy歌曲《Tokimeki》拍MV，歌曲1年前推出至今，在YouTube點播次數逾1100萬，而在某串流平台播放率更突破2400萬，最近獲日本最大兼市佔率最高的流動網絡營辦商，選用為電視廣告主題曲，該廣告點擊率高達2100萬。今次Vaundy特別邀請Angela為歌曲正式拍攝MV，並找來在日本備受矚目、曾拍攝電影《吉娃娃羅曼死》的新銳導演二宮健執導，色彩絢爛的風格，為觀眾帶來耳目一新視覺衝擊。

是次MV注入童話故事《綠野仙蹤》元素，講述Angela在睡夢中以桃樂絲形象，進入多彩異國他鄉，為求贏得跳舞比賽得到夢想成真回到現實世界的機會，與稻草人、錫樵夫、膽小獅子努力練習跳舞，最後贏了西國魔女，並得到魔法銀鞋，順利返回媽媽身邊。

這次拍攝秘密進行，Angela提前找排舞老師學跳舞。Angela表示：「我最擔心跳舞部分，因為跳舞比賽係整個故事最重要一環，如果桃樂絲要返屋企同媽媽團聚，就需要喺呢場比賽中勝出。我本身並唔係專業舞蹈員，所以花咗好多時間練習，亦好感激排舞老師教導，最後用開心能量去彌補跳舞技巧上不足。」導演滿意Angela演出，大讚她演繹自然，跳舞也很放得開。

Angela還表示：「今次可以參與Vaundy嘅MV拍攝，實在榮幸同興奮，亦都好鍾意整個製作。Vaundy啲MV都好好睇，尤其係由小松菜奈主演嘅《踴り子》，自己睇咗好多次。希望大家都喜歡今次呢個MV，同埋可以帶畀大家能量同歡樂啦！」

Angela早前已多次跟日本藝人合作，包括與小田切讓主演電影《白色女孩》，還替日本樂隊銀杏BOYZ拍攝唱片封面，亦曾為著名攝影師川島小鳥拍攝攝影集，今年1月份Angela到日本旅遊時亦特地相約川島見面敘舊。

（即時娛樂）