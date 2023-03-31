鹹魚遊戲｜Jer孖Wyman首度合作 歌詞勁到肉：勿做無血無肉的人 (16:13)

《死屍死時四十四》由毛舜筠﹑鄭中基﹑MIRROR成員呂爵安﹑柳應廷（Jer）﹑余香凝﹑黃又南﹑楊偉倫和麥沛東等合演，Jer除了有份演出外，還為電影獻唱主題曲《鹹魚遊戲》，歌曲崔展鴻作曲、編曲及監製，填詞人則是黃偉文（Wyman），今次亦是Wyman和Jer首度合作，Jer的動人歌聲配合Wyman的「到肉」歌詞，唱出香港人為買樓而變成「鹹魚」的無奈心聲，主題曲的MV已於串流平台上線。

歌詞中的「鹹魚」是指現在的都市人，大家都只顧忙碌工作，努力供樓的時候，往往忘記自己夢想，Jer說出他對歌詞理解：「收到歌詞時感到很驚喜，歌中的『鹹魚』，令人聯想到周星馳電影中一句著名的對白『做人如果無夢想，同鹹魚有咩分別？』我認為Wyman寫首詞，是想提醒現在都市人，不要用這種狀態繼續生活，像我一樣，喜歡唱歌、跳舞，就去做吧，不要做一個無血無肉的人。」

Jer不諱言這首歌對他來說挑戰頗大，因為這首歌拍子很難掌握，他大約花了2天才捉得準拍子，而且歌曲中有很多半音，尾段部分更要飆高音，歌曲唱到最後，要去得很盡。他說：「像是用盡最後的力，都要將首歌的信息唱出來。」

歌詞中的「所有鹹魚，再新鮮一次」是整首歌的點題句，像是想叫醒睡著的人，去找心裏面嚮往的東西，他說：「唱的時候，我很能代入心情，我從小到大都很喜歡唱歌，也有經歷過做鹹魚的時候，第一份工作是一份自己不喜歡的工作，那時為了養家和供樓，每日都像齒輪般，在社會上工作，幸好最後我遇上了一個改變我命運的比賽，才走出這場『鹹魚遊戲』。」

（即時娛樂）