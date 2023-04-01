瞞婚欺騙女粉絲感情 鹽叔宣布退出好青年荼毒室 (13:18)

哲學界KOL「好青年荼毒室」成員鹽叔（楊俊賢）背妻出軌，隱瞞已婚真相搭上女粉絲，他早前在通訊群組向「室友」（粉絲暱稱）公開道歉，及宣布暫停參與荼毒室活動。事件在鹽叔公開道歉後繼續發酵，後來再有報道指該名女粉絲疑曾為鹽叔墮胎，事件連日來惹起網上熱議。鹽叔昨晚（3月31日）在荼毒室的社交平台發文，宣布正式退出好青年荼毒室。

鹽叔說︰「呢段說話，將會係我以荼毒室成員身分寫嘅最後一段說話。首先，我好鄭重咁同呢件事嘅受害人道歉。我犯咗好大好大嘅錯，仲要一錯再錯，冇對你坦白，深深咁傷害咗你，我好認真咁道歉。我知道道歉冇用，但我嘅道歉係真心的，我好內疚我做咗咁錯嘅事。我亦都要同我太太道歉，我冇盡我應盡嘅責任，犯下大錯，再加上我懦弱、拖延、逃避問題嘅性格缺憾，令傷害越嚟越大，我對你唔住。後來嘅網上討論、報道，雖然有不少失實、誤解之處，但錯就要認，打就企定，犯下大錯嘅人的確係我，要負責我亦責無旁貸，就算有被誤會、誤解、或有不實報導，就當係我犯錯嘅教訓。另外我希望大家唔好再嘗試幫我講好說話，因為呢啲都會增加對受害人嘅傷害，呢一刻最需要做嘅係保護佢哋。最後，我喺呢度宣佈，我將會退出好青年荼毒室。」

鹽叔是好青年荼毒室的發起人，「好青年荼毒室」名字也是他改的。他表示一直以來花了很多心血和時間在荼毒室上，致力推廣哲學，因此退出荼毒室是個極度傷痛的決定。鹽叔強調他一人犯錯，希望大家不要誤會荼毒室。他說︰「我曾經講過，如果有成員想要退出荼毒室，就淡出好了，不要退出，因為我覺得荼毒室係我哋咁多個加埋的，我唔想少咗任何一個人。我估唔到，最後要退出嘅係我。呢個對我嚟講真係用血寫成嘅教訓，但我都冇嘢好講，呢個就係我做錯事要承擔嘅後果。」

他坦言一直真心對待室友，視大家為真正的朋友，每次跟室友見面都是珍貴的回憶，因此覺得非常對不起大家。鹽叔最後說︰「我喺度再一次同所有俾我傷害嘅人道歉，對唔住，真係好對唔住。我會努力，好好做人。各位珍重。」

（即時娛樂）