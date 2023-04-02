張國榮逝世20年｜袁詠儀認世上最幸福女人 左手拖哥哥右手拖張智霖 (15:49)

張智霖（Chilam）和太太袁詠儀（靚靚）、周慧敏、古巨基、鍾鎮濤及李幸倪（Gin Lee）等，昨晚（1日）為《張國榮繼續寵愛‧二十年‧音樂會》傾力演出。

Chilam和靚靚夫妻檔演出，靚靚回想1986年，當年15歲的她首次看張國榮（哥哥）紅館演唱會，興奮到胃抽筋，故看了一半只能忍痛離場去醫院，沒想到這半場演唱會，就是2人開始的緣分。Chilam接著登場獻唱《緣份》。

靚靚表示與哥哥共合作過5次，5次都演情侶，更爆有人呷醋，她說：「記得《金枝玉葉》上映時，我、哥哥和Chilam吃完飯一起入戲院看觀眾反應，當刻我覺得我是全世界最幸福的女人，因我左手拖着張先生，右手都是拖着張先生。」引起台下觀眾尖叫，還搞到Chilam唱《左右手》時，忍不住笑而甩嘴。

靚靚憶述2003年4月1日，她收工駕車回家聽收音機時，得知哥哥死訊後，自己坐在車上很久很久：「回家條斜路好像行極都行不完，眼前一切變得黑暗，我返到屋企坐在梳化，前塵往事歷歷在目。」Chilam之後唱出《你在何地》。靚靚指20年後的今日，世界變了很多，唯一不變的是有心人仍寵愛哥哥，她說：「他的一眸一笑和歌聲，永永遠遠活在我們心裏面，青山依舊在，幾度夕陽紅。」Chilam再唱出《紅》。

鍾鎮濤分享與哥哥的點滴，指2人合作過幾部電影，如《金玉滿堂》、《東成西就》及《九星報喜》，尤其記得當年拍《九》片，正處於他人生最低潮的時候，但仍有人找他拍賀歲片，是很大鼓勵，到幾年前同製片人黃百鳴傾偈，講開當年原來是哥哥推薦他演出，所以先由「八星」變「九星」，很感恩有一位那麼好的朋友。

Chilam直言與哥哥最深刻的回憶，當然不少得麻將枱上，大讚哥哥牌品好，大家都打到贏為止，有時還會在對方屋企吃飯，他說：「哥哥對工人很好，就算做錯事，都會笑住口跟對方說，他跟我說，有時不用鬧人，冧死人都可以，這個我真的很受用。」談到3人入戲院看《金》片的經歷，Chilam笑言記得，這個畫面很有趣。

問到他可曾吃醋？他笑說：「我想有，但很久的事，現在回想起都很Sweet，不是男女之情那種感覺，而是好好朋友。」另，問到何時正式復工？Chilam笑指想休息多一陣，辛苦完一輪，當然想玩到盡，最快6月先開工。

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（即時娛樂）