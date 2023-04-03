湯洛雯年底跟馬國明東南亞搞婚禮 婚後設「禁咀令」？ (15:09)

「準馬太」湯洛雯（靚湯）今天（3日）到大埔出席復活節活動，人逢喜事精神爽的靚湯，全程甜笑掛臉，拿着兔公仔影相時被司儀取笑以為她只喜歡馬的公仔，靚湯甜笑說：「兩樣都鍾意。」並稱已開始籌備婚禮，但心情還是懵下懵下，身邊朋友比她更緊張，未婚夫馬國明忙於拍劇，她會給ABC餐對方揀，但對方通常都交給她決定，靚湯透露婚禮將於年底在外地舉行。

靚湯受訪時表示婚期已有初步定案，但未必想公開，應該會在外地舉行小型婚禮。問到婚禮籌備情况？靚湯直言完全不懂，進度只是10%至15%，未必找婚禮統籌，會自己設計又有贊助幫手，希望一切順利，她說：「應該年底，因我哋怕熱，若到時行禮大汗疊細汗，真係火都嚟。」

至於婚禮地點，靚湯表示會選東南亞地方，早前與好友去日本旅行，是否順道看場地？靚湯保持神秘，笑言不告訴大家，不想好像男友吃了誠實豆沙包一樣，連2人情話都公諸於世，不過率直是他優點，她說：「佢有冇向我講大話？瞞著我送生日禮物嗰啲囉，其實我哋都知大家電話密碼，又會幫對方聽電話。」

馬國明自爆每次她更新社交網都要秒覆，否則會被她問為何不覆。靚湯笑指對方幻想太多，她說：「因我以前一發帖佢就留言，所以佢想保持水準，有時佢留言我都唔知，但幾Sweet。」

馬國明在《隱形戰隊》與唐詩詠激吻戲，靚湯表示看過預告片，覺得很搞笑，她說：「我同佢咁熟，諗到佢拍攝時一定好蝦碌，而且佢拍呢類戲好驚，擔心會掂錯地方，我反而冇乜嘢，佢新劇都有咀戲。（馬國明笑你打爛屋企電視機？）冇，唔好將我講成潑婦咁，但我哋又唔會特別研究惜戲。（現實是否很順利？）OK嘅。」婚後是否約法三章設「禁咀令」？靚湯表示沒有，電視尺度都有限：「我覺得佢嘅限度係惜OK，但摸就唔好。」

（即時娛樂）