陳蕾跟陳卓賢AK夾期練舞 林家謙預告4月中有「奇怪」表演 (15:56)

陳蕾5月中跟MIRROR成員AK及Ian演出拉闊音樂會：「希望就到時間可以同Ian和AK夾舞，我覺得自己可以郁到下，唔好跳太勁就OK。」（大會提供）

林家謙﹑陳蕾﹑岑寧兒﹑林欣彤﹑Dear Jane和MC $oHo & KidNey，出席《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》，為非牟利機構「鄰舍輔導會」籌募善款。

是次演唱會由MC $oHo & KidNey打頭陣，兩人先唱出《跌嘢唔好揾》及《出門四寶歌》炒熱氣氛。之後演唱《係咁先啦》時，兩人搞笑指這首歌有很多小朋友鍾意，而且只到第3首歌已到音樂會尾聲：「大家舉起隻手，講定Bye Bye先，無錯，好快就到尾聲。」最後MC $oHo & KidNey以講述創作人心聲的新歌《橋橋》作結。

接力到林欣彤（Mag）出場，唱出鼓勵大家要愛自己的《鐵樹》、提醒大家活在當下的《不怕》、以及支持領養寵物的《你是我的家》，Mag興奮向觀眾「示愛」：「我哋呢代成日講愛自己，我學到真正嘅愛自己，係為自己負責任，唔過分依賴，唔過分孤立，我成日借用自己嘅歌，去鼓勵自己再鼓勵大家，I love you！」近日積極參與歌曲幕後製作的Mag表示，暫時正集中努力寫歌，「其中一首由自己創作曲詞嘅新作，會嘗試重型一點，無咁靜。」

之後到岑寧兒（Yoyo）上台，唱出4首大受歡迎之作，包括《這裡》、《勿念》、《剎那的烏托邦》、《You and I》。Yoyo用靚聲讀出大會指定服務介紹後，笑問：「現場有無廣告業界？如果你哋想搵人錄VO我OK㗎。」而在後台訪問時Yoyo表示，今年想有更多時間做新歌，更想爭取時間去旅行：「開關後去過加拿大同台灣探屋企人，但未有時間去旅行。」

林家謙甫出場全場歡呼，他先唱出《神奇的糊塗魔藥》，即興在台上大玩改歌詞，將「當一個幸福的傻更更的你」改成「當一個幸福的嚟睇騷的你」，冧爆全場觀眾。接下來介紹《難道喜歡處女座》時，林家謙又發揮天才本色，笑將歌名改成《難道喜歡白羊座》，唱畢祝近日生日的各位白羊座朋友「生日快樂！」林家謙坐到台邊唱《時光倒流一句話》，最後更在台上瞓住唱首次表演的最新歌曲《小林不動產》。事後林家謙神秘預告：「月中會有好特別嘅演出，同一啲好奇怪嘅人，會有一啲好奇怪嘅performance。」

緊接林家謙後是陳蕾上台，台下立即不少歌迷大叫「豹哥」及「陳蕾世一」。陳蕾表演《凡星》、《相信一切是最好的安排》、與及首次演唱的新歌《窮人的薔薇》。新歌由陳蕾作曲作詞，「人去到唔同人生階級可能有唔同追求，呢首歌提醒自己咩對我甚至大家最重要，例如大自然，空氣、水、陽光。」於台下訪問時陳蕾表示接下來會非常忙碌，繼續出歌拍MV，同時又要做《全民造星V》的導師，5月中又會與MIRROR成員AK（江𤒹生）及Ian（陳卓賢）演出拉闊音樂會：「希望就到時間可以同Ian及AK夾舞，我覺得自己可以郁到下，唔好跳太勁就OK。」

壓軸出場的Dear Jane帶領全場氣氛去到最高點！演唱第一首歌《最後一間唱片舖》時已全場企起身，《銀河修理員》、《到底發生過什麼事》、《人類不宜飛行》更是全場大合唱，之後Dear Jane現場演唱新歌《懷舊金曲之夜》，最後以《哪裡只得我共你》及《聖馬力諾之心》為整個演出作結，非常圓滿。Dear Jane在台下訪問時表示將會出大碟：「希望暑假前會出到，仲會有啲唔同類型嘅演唱會。」

（即時娛樂）