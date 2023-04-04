潘杰寧自爆已離婚 重組生活砍掉重練：不會再叫錯我人妻 (18:38)

37歲女藝人潘杰寧有「杰寧公主」之稱，擁有童顏的她被封「足球女神」2019年跟圈外男友結婚。今天（4日）潘杰寧更新社交平台，自爆已離婚：「一直在想，何時最合適去說出這事，還是什麼都不說比較合適？掙扎了好一陣子，決定現在應該是最佳時機。

近半年陸陸續續在不同渠道被問及我的婚姻，由世界盃到訪談節目，大家都感覺我是一位幸福人妻。但事實卻是，我已結束了婚姻生活有一段時間。或許大家很驚訝吧？當時的我也一樣，但隨著時間過去，再驚訝再震驚再不能接受也都會過去。

抱歉一直未有好好特意澄清過甚麼，畢竟這是一件人生大事，除了要處理法律手續，比較多的時間是需要處理情緒。我思前想後，一直到肯定自己已是自如面對的狀態，才決定出這一個post。

不是以一個公眾人物的身份去交代，而是想和一直關心我的朋友和followers，簡單update一下近況，好讓大家不會再叫錯我人妻了。

我用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是version 2.0的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。p.s.不會禁留言但也不會再說更多，想表達關心留一句 Bless you 就可以了。」

（即時娛樂）