白日青春｜黃秋生跟林諾顯默契 讚演得自然：我哋要學做小朋友 (23:08)

黃秋生讚林諾聰明又可愛：「我不需要幫他，我們反而要學做小朋友，不是小朋友學我們。」（劉永銳攝/劇照）

影帝黃秋生在電影《白日青春》中，飾演中年的士司機陳白日，與一名南亞裔男孩哈山（林諾飾演）相遇後惺惺相惜，產生一段人與人之間溫暖又動容關係，雖然角色平凡，生活平淡，但很多觀眾看完電影，都讚秋生演得維肖維妙，相當細緻。

黃秋生認為是造型師功勞，不修邊幅的造型幫了他很多，但因為是職業司機，長期困在車廂，且喜歡杯中物關係，他覺得要有肚腩，事前沒刻意減肥，拍攝期間，每天收工也吃兩個漢堡包，肚腩就在不知不覺間出現。至於角色是一位阿伯，他根本就是一位阿伯，這方面不需模仿。

黃秋生不擔心觀眾將《白日青春》的角色，跟《淪落人》因工傷意外半身不遂的角色比較，他表示兩個角色年紀差不多，但人物背景和性格截然不同，《淪》片做到覺得自己和間屋都有陣臭味，《白》片則做到年老的味道，老到相信自己就快死。他說﹕「之前驗身發現血壓高，現在都要小心飲食，注意身體健康，畢竟年紀也不小。」

秋生表示電影不是講的士司機，是透過這位的士司機，呈現固執及偏執性格的長者，他說：「這種蠻不講理好似《大時代》丁蟹的人，在自己的生活中都見到不少。」

對於演平凡的士司機，秋生覺得沒特別難度，角色本身自我放棄、好頹廢，去到現場，什麼都不理，不用做戲，笑言很舒服，他說：「不過我之後分析，發覺原來最難就是由到到尾都自我放棄，不修邊幅，做演員多少顧及形象，演出時會不自覺修飾，希望自己不會太過核突，但今次不容許。」

與秋生演對手戲的小演員林諾首次拍電影，很多演員都怕與小朋友和動物合作，因難控制，會不停NG和超時，秋生表示沒這種情况出現，林諾聰明又可愛，他說：「我不需要幫他，我們反而要學做小朋友，不是小朋友學我們，小朋友的直覺和天然的東西是最好美的。林諾好可愛，演得好自然，我們第一次見面已傾得好好，不需要建立感情，演出時好有默契。至於演我兒子的周國賢，他的表現亦不錯。」

《白》片拍了接近20組，秋生表示拍攝很順利，個人沒大問題，亦沒有覺得難演繹的場口，說﹕「對導演劉國瑞來言可能難拍，因為今次是他首次拍長片，技術上不太純熟，但他很願意跟大家溝通，聽取大家意見，我都有給他意見，邏輯上問他是否必需要這樣。」

（即時娛樂）