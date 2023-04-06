《和解在後》影后李麗珍客串 蘇雅琳盼COLLAR孖ToNick出歌 (19:01)

李麗珍有份客串《和解在後》（左圖）；蘇雅琳笑言再穿西裝後，覺得自己大個女，她希望COLLAR和ToNick可合作出歌。（大會提供）

ViuTV原創劇《和解在後》正式熱播，在劇集中因應角色而大部分時間都穿西裝示人的COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）笑言，自從大學面試之後，就再沒穿過西裝：「一開始都唔係好慣，但係照下鏡又覺得原來自己著Suit都幾襯，每著一套Suit嘅時候，都覺得自己大個咗。」

問到COLLAR將來會否有機會與ToNick合作出歌，趙善恆（恆仔）爽快答應，Ivy說：「梗係好喇，咁好玩！我細細個就聽ToNick啲歌大，所以希望有機會可以合作。」

另外，該劇先後出現不少好戲之人客串演出，包括尹光﹑金馬影后李麗珍﹑蔡思韵﹑周國賢﹑楊偉倫﹑廖子妤﹑周祉君和張松枝等。

分集大綱

第11集（4月10日 星期一）

雖然方圓（Ivy So@COLLAR 飾）跟Oscar（柯煒林 飾）和好，但跟阿凡（趙善恆 飾）關係已生微妙變化。鍾信立（岑珈其 飾）的「問米」調解案中兩邊各請來通靈師傅讓老爺上身，雙方互相質疑，他卻從中找到化解恩怨的端倪。出獄少女浩琳（廖子妤 飾）前來想找莊易（谷德昭 飾），原來跟莊易家有痛心入骨的過去有關。信立虛擬身份被揭穿後，Amber（李敏 飾）咬定信立存心欺騙而發愁，被Jenny（袁綺雯 飾）說服參與生命課程。寂寞的Amber嘗試著探索心裡的聲音，倏然刺耳喧鬧聲劃破眾人幻想，憤怒男到來大罵生命課程導師是害人不淺的騙子！

第12集（4月11日 星期二）

阿凡及方圓終於說服莊太（李麗珍 飾）跟浩琳作復和調解，浩琳道出當年莊易女兒（李玗蓁 飾）的自殺真相。阿凡及方圓感受到原來接受不等於放下，原諒也不等於和解，令阿凡反思跟父親葉廣⽣（袁富華 飾）的關係。生命課程中心亂局被遏止，Amber

Jenny的異常狀態感到不妥，信立前來為Amber做出她難以想像的舉動。生命課程導師跟前來搗亂的男子進行調解，Amber發現Jenny不自覺偏袒導師而終止調解，Jenny的信仰被動搖卻不想面對殘酷的真實，該如何自處？

第13集（4月12日 星期三）

金魚街水族店「桃花源」的老闆文叔（張松枝 飾）要控告另一水族店「Aqua Free」的老闆樂少（駱振偉 飾），在網上和街坊面前作出誹謗言論。阿凡發現文叔兒子正是人形娃娃案中有份調戲的其中一個學生軒仔，於是向他入手想查探出文叔與樂少之間的恩怨，卻沒料到父親葉廣生與金魚街的關係複雜，更將成為這案的絆腳石。信立特意在Amber生日晚上到餐廳等待她，然而這時Amber卻正與兩名她不應相見的男士聚餐……

第14集（4月13日 星期四）

哲學咖啡室因經營理念鬧到調解室，爭論應否倒閉。何建忠（梁祖堯 飾）與莊易也為應否與律師樓合作而一再爭辯。建忠索性向同事們宣佈調解中心將改變方向以爭取律師樓的生意，阿凡力抗，卻眼見一眾同事沒有反對，方圓更因已有律師樓聘用而即將離開中心。文叔在與樂少的爭執期間激動得中風入院，幾天後，Aqua Free店中魚群在半夜被人惡意搞死！而兇手竟被直指是想為父出頭的軒仔……

第15集（4月14日 星期五）

軒仔殺魚事件受全城矚目，情緒崩潰，阿凡努力查找真相。方圓在律師樓的工作中發現自己無法投入，更決心與價值觀已相去甚遠的Oscar分道揚鑣。Amber在假調解後的自責之中決定辭職，信立還在掙扎應否及時示愛。阿凡終在葉廣生口中探知了金魚街背後的陰謀，卻無力改變，只能陪伴軒仔前往公開調解，希望幫他澄清，沒料到將引發更大的災難……

（即時娛樂）