歌神演唱會｜許冠文爆許冠傑曾遭母親反對結婚 (14:37)

「歌神」許冠傑（Sam）昨晚在紅館舉行首場《許冠傑此時此處演唱會2023》，多位家族成員現身舞台支持。阿Sam的兒子懷欣與懷谷、契仔Justin以樂隊姿態登場，與他合唱歌《佛跳牆》、《錢係會繼續嚟》、《咪當我老襯》等歌曲。大哥許冠文（Michael）亦和兒子許思維參與演出。Michael於阿Sam換衫時現身舞台「棟篤笑」，分享他當年創作歌曲《鐵塔凌雲》的原因，更爆阿Sam 22歲與外籍太太Rebecca Fleming（Rebu）結婚時遭母親反對。

Michael表示母親已不在人世，才敢將事件公開。他說︰「有次我踏上旅途，媽媽特意來送機。阿媽說阿Sam上星期稱要去美國娶個美國妹，擔心他只得22歲，事業無成，一定餓死老婆瘟臭屋。我於是踏上征途，任務就是要阿Sam回來。我怎會見到巴黎有遊人歡笑呢？大家明白我心情，一到美國就要跟阿Sam講數﹗阿Sam結婚前夕，我們在一條荒蕪的小村莊內，大風大雪下以10元美金換了40個錢幣，走到公眾電話亭打長途電話跟阿媽講數。阿Sam不肯走，打死都要和這個美國妹結婚。阿媽叫我扑暈阿Sam，無論如何也要抬他回去。我說，美國人人有槍，會亂槍掃射。阿媽再叫我扑暈阿Sam，拖他去機場。我說夜深了，機場已關，沒有飛機。阿媽說沒飛機就坐氣球回去，我話美國人隨時將氣球擊落。當阿媽再叫我警告阿Sam，電話就斷了線。」

Michael回憶當年電話掛線後，他再游說阿Sam，叫阿Sam隨他回港。他說︰「我話︰『 細佬，你乖啦，跟我回去。阿媽也說你是白癡﹗』阿Sam答︰『 阿哥，天才與白癡，沒那麼容易癡﹗』我叫阿Sam要聽阿媽話，否則將來一定餓死老婆瘟臭屋。阿Sam說︰『人生如賭博，贏輸都無時定，讓我博一鋪啦﹗』我轉述阿媽的話『 你一定會後悔』，阿Sam反駁︰『 人生難預測，命裏有時終須有，命裏無時莫強求，你祝福我吧﹗』」Michael回憶當時被阿Sam感動落淚，不敢再勸對方，遂參加完其婚禮後就回港，並創作出《鐵塔凌雲》的歌詞。

未能成功阻止阿Sam結婚，Michael說當時激到阿媽幾乎跳樓︰「不過，幾十年後，我阿媽在天之靈應該很開心。直至現在，我和阿Sam也沒有餓死老婆瘟臭屋﹗」Michael兒子許思維登場彈鋼琴，Michael與阿Sam合唱《鐵塔凌雲》及《風中趕路人》。

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（即時娛樂）