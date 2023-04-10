吳耀漢出身富裕家庭 歷兩段婚姻 兒子吳嘉龍繼承衣缽 (14:50)

著名影星吳耀漢傳出死訊，享年83歲，吳耀漢出身於富裕家庭，父親為九龍巴士及九龍殯儀館創辦人之一吳海霖，吳耀漢曾有兩段婚姻，21歲他曾與一名英國女子結婚，但婚姻維持半年便告終；到1965年吳耀漢再婚，跟現任外籍妻子婚後育有三女一子，翻查資料其妻是英國著名髮型師維達‧沙宣第一代入室弟子，當時有不少名人光顧，更是李小龍御用髮型師，金燕玲亦是常客，至於4名子女中，三子吳嘉龍以雜誌模特兒身分，轉型為電影演員，曾拍過不少電視劇集及電影。

在2021年，吳耀漢其中兩名女兒因涉大麻案件而先後被捕，其中吳耀漢次女涉前年3月，在西貢一間村屋管有16克大麻，包括3支含大麻的捲煙，她警誡下承認用作放鬆精神，她及後承認一項管有危險藥物罪。辯方求情稱，被告承受極大壓力，亦是單親媽媽，需照顧患病雙親。裁判官考慮被告有悔意，判罰款2000元，從保釋金中扣除。

對於吳耀漢傳出死訊，鄭丹瑞接受《明報》訪問時說：「我認識吳耀漢先生多年，十分感謝他當天在『健康‧旦』接受我訪問。他的離世，我是從新聞得知，甚為傷感，願他安息。」

曾和吳耀漢合作拍攝電影《如珠如寶》的林盛斌則表示：「雖然同佢同場嘅機會唔係好多，但係等埋位嘅時候，大家都有傾偈，一齊食飯吹下水，佢係一個好和藹可親嘅前輩，我亦都有同佢講細細個嘅時候，睇佢嘅電影同埋搞搞震節目系列，呢啲都係經典中嘅經典，佢都有同我分享返，以前拍整蠱節目嘅時候嗰啲得意嘅事，啱啱知道佢離開嘅消息，希望佢嘅屋企人節哀順變。」

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（即時娛樂）