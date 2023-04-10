《模範的士2》神還原「勝利門」事件 刺激收視急升 (20:13)

溫河俊（辛載夏飾）因為「Black Sun」一役慘遭滑鐵盧，險被「主教」（朴呼山飾）滅口，對金道奇（李帝勳飾）心懷怨恨的他，誓要親手解決對方。（大會提供）

由李帝勳、表藝珍和金義聖主演的韓劇《模範的士 2》收視持續向好，除了創下全國18.3%、首都圈19.4%的最佳成績外，近日更成功登上「韓劇話題影響力」排行榜第一，靈魂人物李帝勳還一舉拿下「演員綜合影響力」冠軍，雙喜臨門！《模範的士 2》邁向結局周，劇情進入大直路，香港觀眾可在周五、六透過「黃Viu煲劇平台」免費收看大結局！

《模範2》不時諷刺時弊，適逢前BIGBANG成員勝利早前出獄，《模範2》連續兩周播出疑似「勝利門」事件，還原程度令網民咋舌。

近日播出的《模範2》中，金道奇發現夜店「Black Sun」疑似是萬惡根源，因此假裝保安混入調查，期間他查出偶像男團隊長Victor，與警察廳總警是幕後老闆，更意外發現夜店允許未成年人士進入、又對女性顧客下藥迷姦，情節不禁令人聯想到「Burning Sun」事件！

劇中Victor在通訊群組與友人肆意談論受害女性，又譏諷「韓國法律一點屁用也沒有，所以我才這麼愛這個國家」，還揚言要直播性侵過程！事實上，當時「鄭俊英群組」成員不但經常分享偷拍影片，勝利也因為得到警察包庇而口出狂言。

現實中的勝利涉及賭博、性侵和賄賂警察等多項罪名，最終量刑1年半，引發社會輿論；劇中的Victor則未有如此幸運，不但遭受金道奇武力對待，及後又被判刑10年，更永久退出娛樂圈！

另一邊廂，「彩虹團隊」在搜查中發現溫河俊（辛載夏飾）與「金沙會」有關，這個組織不但操控海外詐騙集團，又涉及本地毒品買賣，更是「Black Sun」的幕後主腦；河俊也因為「Black Sun」一役慘遭滑鐵盧，險被「主教」（朴呼山飾）滅口，對金道奇心懷怨恨的他，誓要親手解決對方！早前李帝勳訪港時曾透露，即將播出的監獄打戲，是他從影以來最高難度動作場面。

（即時娛樂）