法言人｜陳展鵬「快閃」的士司機送彩蛋 馬國明揭廚神背後竅妙 (21:19)

Moon的短髮造型吸引網民注意，大讚她長髮及短髮Look各有韻味。（大會提供）

馬國明甫出場便站在犯人欄，為劇集增添懸念；陳展鵬演的士司機，雖只現身17秒，但他笑問金師爺一句：「有大單嘢呀？逆天奇案？」成功搶焦。（大會提供）

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗等合演的《法言人》，昨晚（10日）首播。

《法言人》故事圍繞施雷律師事務所及「律政四大高手」發展，分別「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）、律師田佑家（林夏薇飾）、大狀馬瑋雄（張頴康飾）及律師庾國棟（黃嘉樂飾）。《法言人》首集即串星處處，有「快閃」的士司機陳展鵬、稱職媽媽劉佩玥、華麗現身的貴婦麥玲玲，及李日朗、黃建東等。

展鵬雖只現身17秒，但他笑問金師爺一句：「有大單嘢呀？逆天奇案？」成功搶焦。至於劉佩玥則是首個法庭個案女主角，她飾演的Carol與黃祥興飾演的Albert，爭奪女兒撫養權，經過連番辯論，Carol終醒覺自己未夠盡責主動棄權。

至於玲玲姐除了色彩系造型夠搶，抱住寵物狗及「數白欖」講對白方式亦很吸睛，盡顯口齒伶俐一面，網民更封她為「算命界女神」。

至於被譽為全劇靈魂人物的金師爺，昨晚首集一出場已是故事性及氣勢兼備，以倒敘手法說故事的《法言人》，一來便是站在犯人欄中的金師爺「被控謀殺罪，需即時還押」，為劇集增添懸念。

之後鏡頭一轉，尚未捲入謀殺事件的金師爺，晨早起牀著手處理大小公務，公事電話及信息之餘，更四出撲救各樣奇難雜症，就連起底工作亦難不到他；由於能力高、態度好，在律師樓及法庭均是人見人愛。為了與客人拉近距離、提高生意額，金師爺更踩過界鑽研廚藝，橋神之外亦是廚神。

談到在劇中要不時展現高超廚藝，馬明受訪時笑指只是「掩眼法」：「其實我自己煮嘢食真係唔係好叻，所以好多謝劇組用鏡頭就我。現場拍攝時真係我煮嘅，但煮得唔好嗰啲就剪咗去，煮得似模似樣先剪落套劇。」

（即時娛樂）