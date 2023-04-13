全民票選電影大獎｜《正義迴廊》奪4獎成觀眾最喜愛電影 (14:15)

《第六屆MOVIE6全民票選電影大獎》今日公布民選得獎名單，電影《正義迴廊》成為最受觀眾喜愛的電影，囊括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女配角」及「最佳新導演」4個大獎。

《正》是導演何爵天的第一部長片，他繼榮獲《AEG娛樂人氣王2022》的「最佳新導演（電影）」及2022年度《香港電影導演會年度大獎》的「新晉導演獎」外，今次是他第3度獲得「最佳新導演」殊榮，而且同時獲得「最佳導演」大獎。

舞台劇出身的楊詩敏亦憑《正》獲得「最佳女配角」，這是她2007年獲得《香港戲劇協會香港舞台劇獎》的「最佳女主角（喜/鬧劇）獎」後的首個大銀幕演出獎項。

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《第六屆MOVIE6全民票選電影大獎》得獎名單如下：

全民票選最佳電影 《正義迴廊》

全民票選最佳導演 何爵天《正義迴廊》

全民票選最佳男主角 呂爵安《闔家辣》

全民票選最佳女主角 毛舜筠《過時·過節》

全民票選最佳男配角 呂爵安《過時·過節》

全民票選最佳女配角 楊詩敏《正義迴廊》

全民票選最佳新導演 何爵天《正義迴廊》

全民票選最佳新演員 呂爵安《過時·過節》

全民票選最佳海報設計 《阿媽有咗第二個》

全民票選最佳原創電影歌曲 風雨不改《阿媽有咗第二個》

（即時娛樂）