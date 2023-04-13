《隱形戰隊》明晚大結局 唐詩詠被捉走留下血路 馬國明救女友後失蹤 (15:23)

有網民從《隱形戰隊》前年拍攝的一集囡囡向Shadow求婚戲猜出蛛絲馬跡，稱當日幾位主角均在場，唯獨不見主角馬國明，估計難逃一死的主要角色就是馬國明飾演的Ocean。（TVB娛樂新聞台YouTube片段截圖）

無綫《隱形戰隊》明晚（14日）大結局。被活埋的Shadow（劉佩玥飾）在昨晚一集用最後一口氣吹響囡囡（林子善飾）送贈的哨子頸鏈。囡囡聽到哨子聲，與POTT及CTRU隊員合力將Shadow救出。Shadow在醫院醒來，卻絕情地拒絕囡囡，二人關係再陷冰點。被匡勝天（陳展鵬飾）用完即棄的鏗少（阮浩棕飾），被警方圍捕時遭阿Yan遠距離射殺。匡勝天、阿Yan將殺人長槍插贓嫁禍Madam Fong（江美儀飾），令Madam還押候審。

匡勝天探監時，向Madam Fong透露其丈夫學禮（鄭啟泰飾）死亡真相，原來當年學禮是被設計並死於阿Yan亂刀之下。有「無綫御用癲婆」稱號的趙希洛，在刺殺鄭啟泰一場戲中再度展現其招牌瘋癲表情，殺人後的冷笑亦令人心寒。昨晚一集除了鏗少，胡諾言飾演的Ben Sir亦被匡勝天殺死，但他的死卻令POTT取得匡勝天與阿Yan的殺人證據。

今晚一集，張Sir（歐瑞偉飾）將大戰匡勝天，唐詩詠飾演的寶寶亦被匡勝天捉走，Ocean（馬國明飾）打開門時只看見現場留下一條血路。據知，Ocean將在明晚大結局一場找到寶寶，兩人跳海避開炸彈爆炸，但Ocean最後不知所蹤。之前一直有指有劇中主要角色難逃一死，有網民從《隱形》前年拍攝的一集大結局囡囡向Shadow求婚戲猜出蛛絲馬跡，稱當日除了林子善、劉佩玥，陳山聰、劉穎鏇及唐詩詠亦在場，唯獨不見主角馬國明，估計難逃一死的主要角色就是馬國明飾演的Ocean。

（即時娛樂）