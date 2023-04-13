劉心悠婚後首現身 未有生育計劃 跟老公屬姊弟戀 (20:07)

劉心悠於去年除夕秘婚，當了人妻4個月多的她容光煥發，今天（13日）到銅鑼灣出席「法國IDE專業烹飪文憑」活動，現場獲頒畢業證書，以及示範菜式，她的左手無名指戴上婚戒。但心悠受訪時未透露老公姓名，問到應該稱呼她乜太？她笑說：「有啲人入贅㗎嘛！」令全場嘩然，她續說要先問准老公可否公開姓名，下次才跟大家分享。

她坦言未習慣已婚身分，到目前為止，沒有任何人稱呼她為「阿太」，又自爆有時錯誤將老爺、奶奶稱呼為世伯、伯母。被追問下，心悠才透露與老公是姊弟戀，老公比她少幾歲，是一位香港上班族，他們經朋友介紹認識，因為彼此喜歡木工而擦愛火，在疫情裏談了約3年戀愛，至於老公是否自製木工成品求婚？她笑說：「不是，做木工我實估到，求婚過程不浪漫，但我喜歡，不過他最近用鐵打造一支玫瑰花給我，好感動。」心悠指新婚生活愉快，最近密集式鍛練廚藝，學做家庭主婦：「我今日為老公煮三文治做午餐飯盒，但未得到評語，不知他有冇食到嘔。」

早前她偕夫參與朋友聚會時，大合照在網上流出，老公容貌曝光，心悠表示沒辦法，最介意被指傳懷孕，但接到好多祝福，她也感開心，又說：「我們未有生育計劃，我不怕做高齡產婦，好多事整定，我正籌辦開網上個人頻道分享木工和煮食片段，接幕前工作就視乎情况，之前為了照顧家中雀鳥和學廚而推工作。」

（即時娛樂）