鄧紫棋無法見證何超蓮婚禮 發長文憶姊妹情：我們幹過很多傻事 (19:02)

賭王千金何超蓮和內地男星竇驍在峇里舉行婚禮，超蓮榮升人妻做竇太，而跟超蓮情同姊妹的鄧紫棋（G.E.M.），今天（18日）在社交平台貼相及發長文，她表示雖無法親身在旁見證婚禮，但也能遠距離為超蓮祈禱和祝福：「今天是你開始人生新篇章的一天祝你和豆豆（竇驍）永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你。」

G.E.M.又憶起和超蓮相識經過及細味姊妹情：「18歲認識你，看著你從包包臉成長為大美女，看著你從坐在床上為情所困，而整晚不睡的少女成長為現在已經要嫁為人妻的成熟女人，很多回憶浮現眼前，我們一起幹過很多傻事，一起去東京旅行，凌晨兩點被你拽起來去名店排隊吃壽司，寒風中站了3小時，才發現原來那家店有名是因為出了名便宜，又因為吃到好吃的蜜瓜包，回港以後一起積極地去超市買材料想要DIY；又試過心血來潮一起去爬山，那天我們走了好久好久，很累但是聊了很多，又試過一起去台北按摩一日遊，在忙碌的行程裏一起爭取時間放鬆；

你來我的演唱會，我去你的牛肉麵店；你試過在我生日的時候，驚喜地飛來我工作的地，方捧著蛋糕出現在我面前；我也試過在外地回來，拿著好吃的突然出現在你家門前，當然我們也有吵架的時候，或者心裡各有不爽卻不說的時候，但我們也從幼稚不成熟，慢慢變得更懂得體諒對方。」

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（即時娛樂）