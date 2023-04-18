何超蓮穿性感透視婚紗 竇驍要將自信女王變疼愛的公主 (21:22)

何超蓮與竇驍於峇里島烏魯瓦圖舉行的婚禮於4月17、18日舉行，今日穿婚紗行禮，三太陳婉珍、家姐何超雲與弟弟何猷啟觀禮，超蓮與舅父挽著手進入婚禮場地。竇驍親自安排婚禮場地布置，超蓮對細節不知情，當她看到竇驍為她細心安排的夢幻莊園，感動得眼濕濕。竇驍愛的宣言要將超蓮由自信獨立的女王，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主。

為了打造一個難忘的婚禮，竇驍參與整個籌備過程，從場地選址、設計主題、內容構思到音樂選取等細節，都相當保密，務求讓他腦海中構思的每個畫面，皆以最完美的方式呈現於現實當中。婚禮儀式及晚宴場地搭建了玻璃天幕，草地周圍種滿一棵棵綠色大樹，上方亦垂吊了過百束綠色植物，以白色及粉紅色鮮花作點綴；當陽光穿透樹冠，灑下斑斕的光影，整個環境瀰漫著童話般的浪漫氛圍又帶點神秘，營造出一個隱秘且高貴的夢幻莊園。此外，在場地中央的水池上築起了一道橋，高雅的蓮花在池中綻放，讓超「蓮」的名字融入佈置之中，盡顯心思。這道橋不僅是場地的一部分，更是整個婚禮的一個重要元素，象徵著他們穿越人生的每一個階段，攜手走向美好的未來。

有婚紗女王之稱的華裔設計師Vera Wang，為超蓮度身設計了兩套夢幻的婚紗，讓她成為童話中的公主；而有鞋中之王之稱的Roger Vivier，亦特別為新娘子設計訂造婚嫁的鞋履。首飾方面，周大福挑選了一系列中式金器為超蓮作嫁；配襯西式婚紗的首飾就由英國著名鑽石珠寶商Graff提供，為超蓮打造最美麗高貴的公主形象。

婚禮甫開始，超蓮便身穿一襲白色拖尾婚紗，戴上竇驍以她的生日為靈感而訂製的粉紅鑽石求婚戒指亮相，挽著舅父的手慢慢步入場地。事前對婚禮細節毫不知情的她，望著眼前的佈置，雙眼便開始泛紅。竇驍接過新娘後，兩人互相宣讀誓言及交換戒指，竇驍坦言希望把超蓮由自信獨立的女王，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主，這亦是整場婚禮佈置的主題。

超蓮向賓客發布對老公愛的宣言，坦言事前對婚禮的細節毫不知情，一切都是竇驍為了給她一個浪漫、驚喜的婚禮，一花一草都充滿了愛，令她極為感動。竇驍期待著與超蓮組織一個盛載著滿滿的愛的大家庭。

（即時娛樂）