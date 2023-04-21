馬時亨‧香港情｜張學友自揭有舞台恐懼症 每周練6日歌保靚聲 (17:39)

馬時亨主持的TVB節目《馬時亨‧香港情》明晚（22日）首播，第一集嘉賓是張學友及有「金曲之父」美譽的港台前助理廣播處長張文新。學友不少初出道時的珍貴片段在節目中曝光，當中包括《全港十八區業餘歌唱大賽》大合照、1983年《歡樂今宵「盡顯才華SING聲星」》參賽片段、1986年與呂方在紅館舉行的《雙星演唱會》海報。

張文新爆學友當年甫出道已火速爆紅，但他參加《全港十八區業餘歌唱大賽》前，曾在不同的歌唱比賽被叮走。學友自言有舞台恐懼症︰「有次喺頒獎典禮後台，我同張國榮一齊出場，佢喺後面震晒。我諗冇人會相信，我都唔相信佢會驚，但佢真係震晒。佢問我：『學友，出面啲觀眾係點㗎？』你哋係唔會知道我哋好多時都係好驚。」

學友預告正籌備再開演唱會，又分享保持靚聲秘訣是每星期練足6日歌。他說︰「長嘅話練2個鐘，短嘅話就40分鐘到1個鐘左右，專練唱一啲自己唱唔到嘅歌。我好多歌都唱唔到㗎，好似《藍雨》，我錄咗好多次同錄咗好耐。呢啲歌你唔練一個禮拜，再唱會辛苦少少，但如果唔練2至3個禮拜，直情係要重頭練過。」學友還在節目中分享當年由高峰下滑的失落及迷惘感、對今昔樂壇發展的看法，更剖白堅持不為任何歌唱節目擔任導師或評審的原因。

（即時娛樂）