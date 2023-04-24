陳連結婚｜Shiga曬閃爆鑽戒 陳家樂談造人計劃：盡力而為 (16:25)

陳家樂覺得婚禮最感動是他宣讀誓言，Shiga對家樂的搞笑版誓詞非常滿意。（陳釗攝）

陳家樂和連詩雅（Shiga）今天（24日）結婚，一對新人在行禮後受訪，穿上禮服的家樂拖實穿低胸婚紗的Shiga，家樂對太太照顧周到，2人全程甜笑，幸福滿瀉，應傳媒要求咀足2分鐘。

受訪時，家樂和Shiga心情仍然激動，眼泛淚光，有指他們在準備行禮前，見到對方已忍不住激動爆喊，新娘子要補妝才可以繼續行禮？家樂說：「她喊，我沒有喊，我好開心，激動位是在很多人面前，見證我們這段路，好感動，很多人看住我們成長，好激動，不過行完禮就開心、輕鬆，之前多晚無法入睡，昨晚都沒睡，衛詩雅超好，怕我不知醒，凌晨4點叫醒我。」

整個婚禮，家樂覺得最感動是他宣讀誓言，他說：「跟律師讀一段誓言，自己又度了一段搞笑誓言，諗住玩下Shiga，反而被自己誓言感動，誓言講『雖然她講中文冇人聽得明，她講英文我又不識，但無論她講什麼，我都聽她講』，太激動，講到甩甩漏漏。（有沒有愛的宣言？）一生一世愛的宣言太行，所以我才度了這段誓詞。」Shiga甜笑說：「他平時好少講肉麻說話，多數我講，今次他肉麻，我就比較正經，講一齊成長和包容。」

Shiga對家樂的搞笑版誓詞非常滿意，指家樂為了這個婚禮很緊張，付出了很多，她說：「平時他好緊張踢波，為了婚禮，連波都沒有踢。」Shiga又讚老公處理和安排事情上，都較她強，他們好似一凹一凸 。

說到蜜月旅行，陳家樂表示要度期，因Shiga之後要出外拍劇，婚後太太6月首個生日，也未必能一起共度。陳家樂自爆昨晚睇足總盃準決賽，曼聯勝出，而6月5日決賽，他可以去睇波兼度蜜月，他說：「我未去過歐洲，她又識英文，她又去過，可以做我導遊。我要正式向公司申請6月放假。」問他們是否不設防，努力造人生隊足球隊？家樂說盡力而為，Shiga覺得生就容易，教養才困難。

提到過百萬開門利市，家樂指沒那麼多，實收$13140，他在利市封寫「高抬貴手」，姊妹團都接受。Shiga幫口表示開心價，有意思的，寓意一生一世。至於玩新郎環節，所有高難度由兄弟代勞，家樂笑言兄弟就是這樣用。Shiga又惜住老公，解䆁因時間緊迫，所以叫姊妹們手下留情，千萬別整亂家樂頭髮。

他們透露婚宴分兩部分，下午邀請圈中人和朋友，約300人，晚上則筵開20席，宴請雙方家人和親戚。Shiga手上除婚戒外，還有一枚3卡求婚鑽戒。

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（即時娛樂）