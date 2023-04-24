《愛我別走》圓滿落幕 林海峰稱「序有應得」 黃子華：有今生冇來世 (16:40)

由黃子華及林海峰主演的49場舞台劇《愛我別走》，昨晚（23日）在西九文化區戲曲中心大劇院圓滿落幕。

黃子華、林海峰連同編劇莊梅岩、導演陳曙曦、監製王耀祖、周怡、黃懿雯一同謝幕，現場掌聲如雷。林海峰表示一晚演10場戲10個角色，全賴台前幕後工作人員合力完成，他借觀眾聲音向台前幕後大喊：「你哋係咪人嚟㗎？！」藉以答謝團隊付出，其後亦叫大家珍惜最後一次機會，大呼4個字，並率領全場觀眾向子華大叫：「大佬好嘢！」

林海峰說自己不是劇場人，但能夠參與劇場演出，非常感恩。他多謝莊梅岩給予機會，能夠跟如此好的團隊合作，實在好開心，他坦言：「由《短暫的婚姻2022》直落到𠵱家好似無停過，過咗一段好豐盛日子，特別要多謝莊梅岩，謹代表『彭羚兒童發展基金』多謝你。」

他續說：「我覺得好充實，中間參加了香港電影金像獎，得到最佳男配角提名，結果輸咗畀第一屆金像獎男主角兼終身成就獎嘅許冠文先生，我覺得自己係『序有應得』的，但起碼叫做行過紅地氈，喺度謹預祝黃子華先生『下年到你喇！』」

他又提到：「比起參加金像獎，對我嚟講更加重要嘅事情，就係能夠參與今次黃子華舞台劇嘅演出，我覺得我已經得到了最佳男配角嘅名銜，多謝黃子華，多謝黃子華！」說罷便與子華相擁，答謝對方。

黃子華亦感觸表示：「喺現場咁多人入面，識阿Jan（林海峰）係識得最耐，因為我哋一齊喺商台嘅時候，當年軟硬天師大紅大紫時，我就係離佢六呎位喺商業一台做緊嘢。」林海峰插嘴：「之後就一路沉落去喇...」

黃子華笑指：「各有浮沉啦，人生就係咁樣...好坦白講，點會諗到好多年後，會有機會可以同林海峰先生一齊同台，一齊奮鬥3個月。人生好多奇妙嘅事情，係可以發生嘅，係想像唔到嘅，更加奇妙唔係話有機會合作吖嘛，而係阿Jan人如其名『好精』又『好正』嘅，我都歎咗佢2﹑3個月，真係非常之開心，好多謝大家畀呢個機會我哋一齊合作。好多謝莊梅岩，係莊梅岩拉攏我哋嘅，我哋都冇諗過有呢個可能。」黃子華還笑說：「有今生冇來世，係得今次機會嗌回水咋！」

最後二人跟現場演奏的「小兵」 Le Petit Soldat樂隊，與觀眾全場大合唱一句「各位觀眾晚安」，為《愛我別走》舞台劇畫上圓滿句號。

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（即時娛樂）