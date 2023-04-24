《12日》群星客串加持 鄧麗欣馬志威被許賢蘇豪搞到頻NG (17:44)

鄧麗欣和馬志威拍談情戲時，被充滿喜感的蘇豪和許賢（右上圖），搞到頻頻NG。（大會提供）

由鄧麗欣（Stephy）和馬志威合演的電影《12日》，是20年前經典電影《12夜》的概念延續，用12日道出10年夫妻關係，將一段愛恨交纏的婚姻，呈現大銀幕，電影將於4月27日上映。

戲中鄧麗欣及馬志威在愛情路上角力，愛得心力交瘁，多位演員袁富華、強尼、黃美芬、許賢、蘇豪、陳湛文、蘇皓兒、郭奕心、李影、范麒智，以及劉偉恒導演及麥浩邦導演，特別為《12日》驚喜登場，在拍攝現場，Stephy與馬志威因為許賢與蘇豪的出現，經常忍俊不禁，頻頻NG。

許賢和蘇豪演出向來充滿喜感，今次在《12日》內繼續發放笑彈，二人與模特兒出身的范麒智，扮演茶餐廳伙計，Stephy與馬志威見到2人即被考起演技。該場戲分講述Stephy與馬志威，在茶餐廳開餐，許賢和蘇豪一出一入不停打擾2人談情，令場面彷如上演一場麥兜式對話。

許賢與蘇豪一本正經的表情，依然充滿喜感，每次出場站在Stephy與馬志威面前時，都令他們難以忍笑，Stephy更一度「焗蟹」，導演一喊Cut，她與馬志威笑到彎腰，Stephy都不好意思說：「開咗掣就好大鑊，笑唔停。」事後問許賢及蘇豪，他們可會想到令Stephy與馬志威喪笑，蘇豪即笑言：「我有諗過，成日都係咁。」但許賢則道：「我冇諗過，所以後來我特登唔望佢哋，睇下可唔可以幫佢哋忍笑，好似都有幫助。」

除了許、蘇二人，在《12日》中負責搞笑的，還有在婚宴中充當醉酒賓客的陳湛文，及扮演警察的劉偉恒導演及麥浩邦導演，其中陳湛文七情上面反轉婚宴，場面寫實之餘，仍不乏笑料，而兩位導演向來老友鬼鬼，今次在片場中一唱一和，也為一場差館戲增添不少趣味。

（即時娛樂）